El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va anunciar ahir que acudirà finalment a la Conferència de Presidents autonòmics de diumenge per l’ «excepcionalitat» de la crisi de refugiats per la guerra d’Ucraïna, tot i que fins ara declinava assistir-hi. En declaracions als mitjans després d’una visita a un alberg que acull ucraïnesos que estaven a Catalunya quan Rússia va començar la invasió del seu país, Aragonès va dir que, per la situació, «poso al davant els interessos de Catalunya» i acudirà per exposar les seves demandes a la Conferència de Presidents prevista a l’illa canària de La Palma el dia 13. Hi traslladarà la necessitat que es desenvolupi el treball amb total «coordinació» entre administracions i es creï «un fons específic» per donar resposta a unes necessitats d’acolliment dels refugiats ucraïnesos que van «més enllà d’escolarització i habitatge».

Segons van explicar fonts de Presidència de la Generalitat, es tracta d’una decisió del president i presa directament per ell.