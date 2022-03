En complir-se quinze dies des del començament de la invasió russa d’Ucraïna, les forces ucraïneses continuen resistint l’ofensiva des de diferents direccions mentre diversos milers de civils han pogut ser evacuats d’altres ciutats, especialment al nord, gràcies als corredors humanitaris pactats entre les parts.

La població de Mariúpol, ciutat de mig milió d’habitants, no té electricitat, ni aigua, ni menjar, ni tan sols per als nens; i la gent està emmalaltint pel fred intens, segons va advertir ahir el cap de l’oficina de la Creu Roja en aquesta ciutat assetjada per les tropes russes, Sasha Volkov, en una conversa telefònica amb els seus col·legues del Comitè Internacional de l’organització (CICR).

Corredors al nord

La situació quant a l’evacuació és molt diferent entre les regions del nord i del sud del país, i així el corredor humanitari acordat entre Ucraïna i Rússia per evacuar l’assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol (situada al sud-est, entre l’annexionada península de Crimea i la regió separatista prorussa del Donbass) es troba totalment bloquejat, mentre el que està obert als voltants de la capital, Kíiv, està funcionant.

La vice primera ministra d’Ucraïna i responsable per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment, Irina Vereshchuk, va dir que dimecres més de 20.000 persones van ser evacuades de localitats de la regió de Kíiv. «Més de 20.000 persones van ser evacuades ahir de les ciutats d’Irpín, Bucha, Gostomel, Vorzel i altres a la regió de Kíiv», va dir Vereshchuk a la premsa.

En els dos últims dies, de localitats de la regió de Sumi (nord-est) han pogut ser evacuades unes 60.000 persones en direcció a Poltava. «Tots aquells que ho van demanar van posar ser evacuats», va afirmar.

Per la seva banda, el cap de l’administració militar de la regió de Khàrkiv, Oleg Sinegubov, va dir que ahir van ser evacuats de la localitat d’Izíum prop de 1.600 civils. «En total van sortir 44 autobusos, això significa unes 1.600 persones. Demà continuarem l’evacuació», va dir Sinegubov en declaracions al canal de televisió Rada.

Mentrestant, a Moscou, el portaveu del Ministeri de Defensa rus, Igor Konashenkov, va dir en roda de premsa que les forces de l’autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) «han avançat un quilòmetre a l’interior de la ciutat de Mariúpol des del nord».

Fracassa la diplomàcia

Mentrestant, l’intent diplomàtic d’aconseguir un cessament d’hostilitats, amb la reunió mantinguda Antalya (Turquia) entre els ministres d’Exteriors de Rússia i Ucraïna, Serguei Lavrov i Dmitro Kuleba, no va tenir èxit, i tots dos van acabar la reunió sense més acord que el de mantenir obert el diàleg.

«He vingut amb un objectiu humanitari. Obrir un corredor humanitari per a la gent que vol sortir de Mariúpol. Desafortunadament, el ministre Lavrov no estava en posició de comprometr-s’hi», va dir Kuleba als mitjans després de la breu trobada.

La versió russa sobre l’hospital

Dimecres va tenir lloc a Mariúpol un bombardeig d’un hospital infantil, amb tres morts i disset ferits, segons fonts ucraïneses. «Fins avui se sap que després de l’atemptat terrorista de l’hospital infantil en Mariúpol per avions russos, unes disset persones (entre nens, dones i personal sanitari) van resultar ferides», segons les dades de l’Ajuntament que recull l’agència Interfax-Ukraine.

Però Sergei Lavrov va negar que en aquest hospital hi hagués pacients i va acusar « els mitjans occidentals» d’estar presentant únicament «el punt de vista ucraïnès». «Absolutament no s’ha dut a terme cap missió d’atacar objectius en terra per part de l’aviació russa en la zona de Mariúpol», va dir per part seva el portaveu de Defensa rus, Igor Konashenkov.» És una veritable provocació orquestrada per les autoritats de Kíiv», va afirmar. Fonts russes asseguren que la maternitat estava ocupada pel batalló Azov.

Segons les últimes xifres d’agències de l’ONU, des del començament de l’ofensiva russa a Ucraïna amb el pretext de defensar les regions separatistes de Donetsk i Lugansk, 549 civils han mort i gairebé 1.000 han resultat ferits.

Putin desafia les sancions

Mentrestant, el president rus, Vladímir Putin, es va referir ahir a les draconianes sancions imposades per Occident després de la invasió d’Ucraïna i a la decisió de centenars d’empreses estrangeres de cessar les seves activitats o retirar-se de Rússia i va assegurar que el país podrà superar-les. «Nosaltres no ens tancarem a ningú, estem oberts a treballar amb tots els nostres socis estrangers que ho desitgin. Els drets dels inversors i col·legues estrangers que romanen a Rússia i treballen a Rússia han de protegir-se de manera de confiança», va dir en una reunió amb membres del seu Govern recollida per les agències russes. Però va afegir: «Demano al govern que no perdi de vista això, cal actuar amb decisió... caldrà introduir la gestió externa i després transferir empreses als que volen treballar».