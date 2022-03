Els líders de la Unió Europea van afirmar ahir que no pot haver-hi dreceres en la política d’adhesió, i així va tancar qualsevol opció a una tramitació exprés de la sol·licitud d’adhesió d’Ucraïna al bloc europeu en plena guerra amb Rússia.

Abans de la cimera informal a Versalles ( França), sobre la petició de Kíiv, diversos dirigents europeus van tancar la porta a aquesta petició, i van recordar que no és possible accelerar el procés i les dificultats que representa la invasió russa a Ucraïna per a una eventual adhesió.

El president de França, Emmanuel Macron, va tancar el debat en descartar que la Unió Europea iniciï el procés formal per a l’adhesió d’Ucraïna mentre aquest país segueixi en guerra amb Rússia. «Cal enviar un missatge fort als ucraïnesos, però hem d’anar amb compte: podem obrir un procés d’adhesió amb un país en guerra? No ho crec», va indicar Macron, si bé va dir que seria «injust» dir que mai passarà.

El seu homòleg neerlandès, Mark Rutte, va rebutjar qualsevol opció d’una via ràpida. «No hi ha d’haver dubtes que els Països Baixos i Ucraïna estan braç a braç, però no hi ha una via ràpida per accedir», va indicar, sobre agilitar els tràmits per a l’entrada de Kíiv al club comunitari. Segons el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, no es pot donar la sensació a Ucraïna que l’adhesió serà «de la nit al dia», però va apuntar que els líders poden trobar una fórmula «creativa» per reafirmar la perspectiva comunitària d’Ucraïna.

En la mateixa línia, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va dir que l’adhesió no es pot utilitzar com a «política» i va defensar que és un «instrument» que ha de garantir l’estabilitat de la Unió. Malgrat subratllar que Espanya és un país «obert» a l’entrada de nous membres, va recordar que és important que prevalgui la unitat entre els Vint-i-set.

Sobre la resposta a la crisi a Ucraïna, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va expressar la difícil situació que travessa Europa amb la guerra d’Ucraïna i va avançar que hi haurà un debat sobre les conseqüències geopolítiques del conflicte i les decisions dels pròxims mesos per a una «defensa europea» i per rebaixar la dependència del gas rus.

El primer ministre italià, Mario Draghi, va assenyalar que Itàlia i França estan alineats amb la UE en la resposta a la crisi ucraïnesa amb les sancions i va demanar a Putin «el cessament les hostilitats» especialment sobre els civils. En un pas més, Draghi va assenyalar que l’economia europea encara creix encara que lentament.

Per part de Letònia, el primer ministre, Krisjanis Karins, va instar a anar un pas més enllà i més ràpid amb les sancions contra Rússia, excloent del Swift tots els bancs russos i també els bielorusos. També va apel·lar a prendre la decisió de parar les importacions energètiques de Rússia perquè Putin hagi d’asseure’s a negociar.

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també va participar a la cimera informal, va assegurar que la invasió russa d’Ucraïna és un moment decisiu per a la «resiliència de les democràcies» i que ha de servir a Europa per «repensar» tant la seva política de Defensa i la necessitat de tenir «mitjans forts» com l’estratègia energètica.