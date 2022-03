El periodista berguedà Manel Alías (TV3) va explicar ahir en un acte per la pau al paranimf de la Universitat de Barcelona que la direcció dels informatius de TV3 el va fer tornar de Rússia perquè «patien pel llenguatge que utilitzava a les meves cròniques». Alías, que va ser corresponsal a Moscou durant 7 anys i hi va tornar temporalment en l’esclat del conflicte armat a Ucraïna, va ser protagonista directe mentre hi havia un atac a una de les poblacions d’Ucraïna en una crònica de guerra que s’ha fet viral i que els món universitari i periodístic consideren que s’ha de tenir com un referent en la informació de guerra. Justament, utilitzar termes com el mot «guerra», que Vladímir Putin nega, podrien haver costat l’empresonament al periodista berguedà.

L’acte de la Universitat de Barcelona, presidit pel rector, Joan Guàrdia, d’acord amb les universitats europees, va ser « una crida a favor de resoldre el conflicte per la via del diàleg i defensant el respecte escrupolós dels drets humans», segons els seus impulsors. L’acte va constar de tres taules rodones, i a la primera va intervenir Manel Alías, que va dialogar amb Josep Baqués, professor del departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret i delegat de la UB a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb la moderació del professor Agustí Alcoberro, vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals. Hi va haver una segona taula amb Sonia Andolz, directora general d’Administració de Seguretat del departament d’Interior, i Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB. I la taula la va moderar Ander Errasti, director de Coordinació i Comunicació de la UB. I la tercera i última, amb Aurèlia Mañé, professora del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial i vicedirectora de l’Escola de Doctorat de la UB, i Cèlia Cernadas, periodista especialitzada en temes internacionals a Catalunya Ràdio, la va moderar el sallentí Ernest Abadal, vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador. Alías considera que l’acció de Vladímir Putin és més un cop sobre la taula per establir una nou ordre de blocs i trencar el procés globalitzador que no pas un interès territorial concret. Creu que sense la neutralitat d’Ucraïna serà difícil trobar un acord de pau i manté que el conflicte no s’ha desenvolupat com Putin previa i ha trobat més resistència de l’esperada.