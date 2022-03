L’afluència de públic i la demanada d’aliments bàsics i de llarga conservació es va veure incrementada ahir a grans supermercats de Manresa. La causa d’aquest augment cal buscar-la en l’anunci de vaga indefinida del sector de transport de mercaderies de carretera a partir del proper dilluns 14 de març i en missatges alarmistes que circulen a través de les xarxes socials. Aquests missatges asseguren que la situació podria desembocar en un desabastiment de productes un cop comenci aquesta vaga. L’aturada ha estat convocada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport per l’escalada de preus dels carburants i que demana la intervenció del govern per posar-hi fi.

En els establiments visitats ahir al vespre a Manresa -dos Mercadona, Carrefour i Esclat- es podia constatar que l’afluència de públic era més gran de l’habitual i els prestatges estaven més buits -encara que no completament-. Els prestatges on hi havia menys assortiment eren les d’aliments bàsics i les d’aquells que es conserven per un llarg període de temps, com llegums, arròs, farina i pasta; conserves com per exemple de tomàquet, de tonyina o d’olives; i alguns productes frescos com els ous, cebes i patates, a més d’aigua i menjar d’ animals.

Als mateixos establiments, que no feien declaracions oficials, treballadors constataven que es tractava d’una situació que s’havia produït de forma sobtada durant la jornada d’ahir després que el dimecres hagués estat un dia amb vendes similars a les dels dimecres de les altres setmanes. Tot i això asseguraven que ara per ara no tenen problemes d’abastament.

A la sortida del Carrefour, la manresana Maria Serra, que anava acompanyada de la seva parella, explicava que havia rebut diferents missatges per Whattsapp alertant que a partir de la setmana que hi podia haver escassetat de productes. «Normalment fem la compra divendres al vespre o dissabte al matí, però al sentir que poden faltar productes, he pensat que era millor avançar-nos i venir per no trobar tanta gent i assegurar-nos que hi havia tot el que volia comprar», afirmava. Pel que fa als productes que havia adquirit, assegurava que «he fet la compra habitual perquè hi havia tot el que volia» però afegia que «he aprofitat per comprar també uns pots de cigrons i uns de llenties a més d’una ampolla d’oli d’oliva per si de cas». Tot i això, explicava que de la resta de productes no n’havia comprat més que la quantitat habitual perquè «si ho tinc gaire temps a casa se’m farà ma l bé».

Un altre comprador, Jordi Rodríguez, que sortia del mateix establiment amb una sola bossa, es mostrava sorprès de la quantitat de gent que hi havia. En el seu cas assegurava que «he vingut per uns productes molt puntuals» i que «no he comprat res més del previst». Respecte a la vaga de transportistes comentava que «he sentit alguna cosa però no n’he fet gaire cas». Preguntat per si creia possible desabastiment, assegurava que «crec que podria ser puntual. Segur que faran alguna cosa abans no ens quedem sense res. Altra cosa és que per culpa de la guerra, ho acabem pagant tot molt més car que no pas ara. Només cal veure com està el gasoil que és la base de tot», sentenciava Rodríguez.

Aquest repunt de demanda d’aquests aliments bàsics i que es poden conservar durant un llarg període de temps ha arribat després que des de ja fa alguns dies, el producte que s’ha situat en el punt de mira és l’oli de girasol, i del qual alguns establiments aquesta setmana ja no en tenien als seus prestatges i d’altres demanen als clients que no en comprin més de cinc litres per evitar problemes d’estoc. Aquest cas, però, és diferent, ja que Ucraïna, juntament amb Rússia, és un dels principals productors mundials d’aquest tipus aliment.

La patronal dels transportistes catalans no s'adhereix a la vaga

La Confederació Empresarial del Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) no se suma a la convocatòria de vaga, prevista pel sector a partir de dilluns que ve. La patronal, però, diu que entén els motius pels quals s'ha convocat, però assenyala que en una reunió amb el govern de l'estat van aconseguir que tirés endavant una llei que els permet repercutir l'increment del preu del carburant al client final. En aquest sentit, el president de CETCAT, Eduard Ayach, assenyala que, malgrat que no els agrada, han de carregar els costos de l'increment de preu del combustible. "Estem veient com s'està disparant a xifres desmesurades mai vistes i com a sector ens veiem obligats a prendre aquesta mesura", ha assenyalat Ayach.

El president de CETCAT recorda que ja van plantejar una vaga que al final no es va arribar a produir, en bona mesura per la l'aprovació per part del govern de l'estat de la llei que preveu que es pugui incrementar el preu del servei del transport de mercaderies, en funció de la pujada del dels carburants. Tot i això, Ayach assenyala que entenen que hi hagi qui vulgui protestar i manifestar-se per "la problemàtica" però no donen suport a la convocatòria de vaga.

De fet, des de la CETCAT consideren "insostenible" l'escalada de preus que està registrant el carburant i recorden que són un sector essencial. Ayach deixa clar que volen evitar haver d'aturar els camions i que això significa arribar a un acord amb els clients perquè assumeixin l'increment de costos que suposa pel sector.

"Nosaltres sense combustible no podem circular i si ens surt més a compte tenir els vehicles parats vol dir que hem de negociar amb el client un increment de preu", ha remarcat.