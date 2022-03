L’entitat Plataforma per la Pau de Navarcles manté la convcatòria del dilluns a les 8 del vespre per concentrar-se a la Plaça de l’Ajuntament reclamant una sortida pacífica al conflicte d’Ucraïna. A l’última concentració l’escola també s’hi va afegir en un projecte artístic per ajudar als més petits a entendre el problema.