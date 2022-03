Protecció Civil de la Generalitat ha adaptat el pla Procicat per preparar una eventual arribada «massiva i sostinguda» de refugiats a Catalunya, i ha dissenyat centres d’acolliment d’emergència temporals, d’entre 48 i 72 hores, que actuarien com a espais d’atenció especialitzada i de derivació. Segons el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, la Comissió de Protecció Civil, que es va reunir ahir,, va definir en un annex del pla Procicat com han de ser aquests centres d’acolliment d’emergències perquè si l’organisme competent, en aquest cas la conselleria d’Igualtat, ho sol·licita, es puguin activar.

Amorós va precisar que no es tracta de centres pensats per a llargues estades, sinó per a un primer cribratge i derivació, ja que l’objectiu és gestionar els fluxos de refugiats i determinar les situacions d’emergències, sanitàries o jurídiques que requereixin una atenció especialitzada, per poder tenir a punt serveis i protocols que permetin la derivació. En concret, l’annexrecull les especificitats relatives a l’habilitació dels espais d’acolliment d’emergència per a crisis migratòries que generin fluxos extraordinaris de persones en condicions de vulnerabilitat i que requereixin una atenció humanitària «col·lectiva i urgent» a Catalunya que no es pugui garantir amb els recursos habituals.

Els centres d’acolliment hauran de complir una sèrie de requisits referents a l’espai de registre, punt d’entrada, informació, atenció sanitària, social i legal, sales de reunions, espai de pernoctació, oci, cuina, menjador i higiene personal, segons Protecció Civil. L’annex també estableix els serveis i processos d’atenció als refugiats en funció de les necessitats que es detectin per a cada cas, com una primera atenció humanitària, sanitària, social o legal, entre d’altres. A més, els espais hauran d’estar adaptats per a persones amb discapacitat, diversitat funcional o necessitats específiques, com per exemple nadons, i també s’hauran d’adaptar a les característiques culturals i religioses de les persones acollides. El disseny plantejat per Protecció Civil també preveu que la xifra i el perfil dels professionals per a l’atenció dels refugiats en aquests centres sigui variable en funció de la valoració dels afectats.

No obstant això, es preveu en tot cas la participació de la Creu Roja i dels professionals de l’àmbit de treball social i de la resta d’organismes i professionals necessaris per garantir tots els processos a atenció als refugiats.

La Generalitat considera, basant-se en càlculs del consolat ucraïnès i d’entitats que atenen desplaçats, que uns 5.000 refugiats ucraïnesos, la majoria dones i nens, ja han arribat a Catalunya, segons que va afirmar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.