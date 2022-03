El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha proposat a tots els rectors de les universitats espanyoles articular una universitat en línia per a Ucraïna «en la qual els estudiants que han vist interrompuda la seva normalitat puguin almenys seguir temes generals que les universitats retransmetin per mantenir el to acadèmic». Guàrdia va fer ahir aquesta proposta a l’inici d’un acte de suport al poble d’Ucraïna organitzat per la UB al paranimf de la històrica universitat barcelonina, on a més va anunciar que traslladarà a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) altres propostes d’ajuda per establir «una resposta conjunta a la situació que s’està donant a Ucraïna». Entre les seves propostes hi ha establir un pressupost especial que permeti acollir estudiants i treballadors de les universitats ucraïneses perquè «puguin seguir aquí la seva vida.