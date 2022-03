El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat per unanimitat bona part de la llei catalana que regula els preus del lloguer, però la decisió de l’alt tribunal tindrà efectes en els contractes signats a partir d’ara. El TC ha estimat el recurs presentat pel PP contra la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges, que establia que els lloguers havien de respectar el preu de referència en el mateix entorn urbà i no podien pujar respecte a l’anterior contracte. Considera que la Generalitat envaeix competències de l’Estat, que ha de garantir un «mercat únic».

En concret, el TC declara inconstitucionals els articles, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16.2, així com diverses disposicions. Remarca que la Constitució reserva a l’Estat la potestat de fixar les bases de les obligacions contractuals i li atribueix la competència per establir els criteris d’ordenació general del sector de la contractació privada. I això és així, continua, perquè hi ha la «necessitat de garantir un comú denominador en els principis que han de regir les obligacions contractuals».

Ara bé, aquesta resolució no afecta les situacions jurídiques consolidades. Els contractes celebrats amb anterioritat al moment de la present resolució es mantenen en els seus termes.

«Desobeir»

El Sindicat de Llogateres demana «desobeir» la decisió del TC de suspendre parcialment la llei catalana de mesures urgents per la contenció dels lloguers aprovada l’any 2020. L’entitat va comparèixer ahir al Parlament per demanar que s’elabori una nova norma que substitueixi la que ha tombat l’Alt Tribunal. «Ho tornarem a fer, tornarem a regular els lloguers», va explicar la portaveu Carme Alcarazo després d’assegurar que la llei ha permès reduir el preu de l’habitatge sense reduir-ne l’oferta. També van criticar la decisió judicial en resposta a un recurs del PP representants d’ERC, Junts, En Comú Podem i la CUP, formacions que van donar suport originalment a la normativa suspesa ara pel TC.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va destacar la necessitat d’impulsar una nova llei catalana d’arrendaments urbans per concretar el dret a l’habitatge «en el seu conjunt». Així mateix, va lamentar que «una vegada més» el TC hagi frenat una proposta feta des del Parlament per «avançar» en drets.

La diputada de Junts Glòria Freixa va apostar per «analitzar» la decisió judicial i treballar perquè aquestes normatives no siguin tombades de nou. En aquest sentit, va demanar legislar d’una manera «fiable» en àmbits com l’habitatge i va recordar que la seva formació havia presentat esmenes al text anul·lat ara pel TC.

Per la CUP, la seva diputada Montserrat Vinyets va apuntar que la norma anul·lada parcialment era només «un primer pas». És per això que va demanar fer «un pas endavant» en la regulació de preus elaborant una nova llei catalana que parteixi de la tesi que tot Catalunya està en una situació «tensa» i que cal limitar-ne els preus.

Per part d’En Comú Podem, la diputada Susana Segovia va afirmar que «un cop més» el TC ha sigut una «eina» del PP. «No per esperable fa menys mal», a lamentar.