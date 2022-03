L’Ajuntament de Manresa, en el marc de la campanya «Manresa amb el poble d’Ucraïna», ha organitzat per a la setmana que ve una taula rodona sobre el conflicte d’Ucraïna, enfocat en el paper de la comunitat internacional. L’acte té per nom «Què passa a Ucraïna? La comunitat internacional davant del conflicte» i se celebrarà dimarts, a les 7 de la tarda, a l’Auditori de la Plana.

En l’acte, hi participarà, d’una banda, Nora Miralles, periodista i investigadora sobre seguretat, gènere i drets humans al Centre Delàs (centre especialitzat en la investigació per al desarmament) i a l’Observatori Drets Humans i Empreses de la Mediterrània. També hi prendrà part Abel Riu, politòleg especialitzat en l’espai soviètic, membre del Catalonia Global Institute.

L’acte, organitzat per la regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació, és obert a tothom, amb taquilla inversa, que es destinarà a projectes d’acció humanitària.

L’acte forma part de la programació, organitzada pel Consell Municipal de Solidaritat, que ajudi a comprendre la complexa situació a la zona i a explorar vies pacífiques per a la resolució dels conflictes.