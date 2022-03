El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demanarà a la Conferència de Presidents que les comunitats disposin de recursos suficients per frontar l’emergència social i econòmica que emergeix per la guerra a Ucraïna i que surtin d’aquesta cimera «compromisos econòmics clars».

Aragonès va explicar les mesures que proposarà diumenge a l’illa canària de La Palma en una trobada ahir al Palau de la Generalitat amb els agents socials catalans per analitzar la situació creada, sobretot, per l’encariment de l’energia. El cap de l’executiu va subratllar la necessitat que a la cita de diumenge es prenguin «mesures útils i compartides», en àmbits com l’acollida de refugiats, que requerirà de «fons associats» per fer front a les necessitats que generarà.

Segons un comunicat de Presidència de la Generalitat, Aragonès va destacar que també caldran recursos per «mitigar» l’afectació econòmica que la guerra pugui suposar.