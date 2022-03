El bisbe de Lleida (Segrià), Salvador Giménez, dedica la seva carta dominical de diumenge a condemnar els abusos sexuals comesos per clergues, a rebutjar la seva ocultació i a demanar perdó a totes les víctimes, encara que recorda que és un problema de tota la societat i que el 80% dels abusos es cometen en l’àmbit familiar.

A la seva carta, titulada «Una resposta al problema dels abusos sexuals», el bisbe revela que a principis de febrer va rebre una nota que «lamentava el silenci dels pastors en aquest desafortunat i sagnant tema dels abusos a menors en l’àmbit de l’Església catòlica». «Em vaig sentir colpejat interiorment com a bisbe, pastor del ramat de Jesucrist en aquesta part de Lleida, i em vaig obligar a redactar una nota per manifestar la meva opinió i orientar tota la comunitat eclesial», confessa. «Pretenc fugir d’extremismes i no vull que la meva paraula soni com una actitud defensiva ni que la meva declaració es converteixi en un atac general contra les opinions ofensives cap a l’Església», afegeix Giménez.

El bisbe considera que les nombroses notícies de premsa i els abundants comentaris a la ràdio i la televisió «han afectat el nostre entorn eclesial i l’Església al món sencer», i opina que «quan la generalització és un fet acusatori continuat, es comet una profunda injustícia contra tots els catòlics».