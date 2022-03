La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va apel·lar ahir a la «unitat» soberanista, per fer front la «repressió de l’Estat espanyol», en casos com el del diputat de la CUP Pau Juvillà, a qui el febrer li va ser retirat l’escó per ordre la Junta Electoral Central (JEC).

Així ho va dir Borràs en una compareixença pública per valorar el primer any de legislatura des de la constitució del Parlament després de les eleccions del 14 de febrer.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va reivindicar la seva labor al capdavant de la cambra catalana un any després de prendre possessió del càrrec i va demanar unitat als grups sobiranistes per fer front a la «repressió de l’Estat», que «lamina drets fonamentals» dels diputats.

Borràs va comparèixer davant els mitjans per fer balanç del seu primer any al capdavant de la presidència del Parlament i va aprofitr el context per ratificar la seva «confiança» en la secretària general, Esther Andreu, a qui els grups de l’oposició qüestionen pel seu paper en polèmiques com la retirada de l’escó al cupaire Pau Juvillà o la gestió de la informació relativa a les llicències d’edat.

La dirigent de JxCat va sostenir que la cambra catalana està sotmesa a una «repressió sense precedents» i va defensar que «la millor forma de fer front a la violabilitat del Parlament és amb unitat, sense retrets i refent les confiances trencades». «El cas Juvillà [inhabilitat per no despenjar quatre llaços grocs al seu despatx de la Paeria de Lleida en període electoral] ens ha demostrat l’extrema vulnerabilitat de les institucions catalanes», va advertir.

Malgrat reconèixer que no està satisfeta amb el desenllaç d’aquest episodi, va afirmar que ella havia fet tots els passos possibles per anar «més enllà» en la defensa dels drets del diputat del que va ser el seu predecessor, el republicà Roger Torrent, en el cas de l’expresident Quim Torra.

Davant la previsió que arribin nous casos de «repressió», Borràs va apel·lar a una unitat sobiranista que ha de servir per «enrobustir legalment» la institució amb mesures com l’aprovació d’una llei electoral pròpia -Catalunya és l’única comunitat autònoma que no en té- o la reforma del reglament del Parlament. En aquesta reforma, Junts té previst plantejar la supressió de l’article 25.4, que obliga a suspendre els diputats processats per corrupció encara que no hi hagi sentència ferma, la qual cosa beneficiaria Borràs si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li obre judici oral per la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans. A preguntes dels mitjans, Borràs va refusar opinar sobre aquesta eventualitat per no fer «futuribles».

Tampoc va voler concretar si és partidària de revocar les llicències d’edat a la trentena de treballadors que ja estan acollits a aquest règim especial que permet a funcionaris de més de 60 anys seguir cobrant el seu sou íntegre fins a la jubilació sense anar a treballar.

La presidenta va defensar que des que va tenir constància de l’existència d’aquests privilegis va treballar per posar-hi fi «de forma pacífica, sense revolta interna i sense soroll mediàtic».

En aquest sentit, va lamentar que a l’inici de l’any es publiqués en mitjans que aquestes llicències costaven a les arques públiques 1,7 milions d’euros anuals perquè es va generar una «revolada mediàtica» i una «alarma social» que van obligar a extingir l’esmentat règim especial de forma precipitada i sense negociar-ho amb els treballadors.

Entre el 2009 i el 2021, el Parlament va concedir 55 llicències d’edat el cost total de les quals va ascendir a 14,4 milions.

«Avui soc més conscient que fa un any de les limitacions i complexitats de la gestió d’aquesta cambra -va resumir-, però també de les capacitats i del paper clau que juga en la resolució dels problemes del país i en la definició del seu horitzó nacional. Per això estic més determinada que fa un any a presidir-la fent-me, humilment i responsablement, mereixedora d’aquest gran honor».