La pèrdua de l’olfacte i el gust va ser un dels símptomes característics en les primeres onades de la covid, i encara que no era un dels seus efectes més greus, dos anys després, un terç dels afectats continuen amb algun trastorn que, només a Espanya, podria deixar fins a 3 milions de discapacitats sensorials.

L’impacte de la pèrdua de l’olfacte (si és total es tracta d’anòsmia, hipòsmia si és parcial), i en menor mesura del gust (agèusia), «ha estat enorme», explica a EFE Joaquim Mullol, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l’Olfacte de l’Hospital Clínic de Barcelona, un dels centres capdavanters a Espanya en aquesta àrea.

En l’inici de la pandèmia, aquest tipus de símptomes es van detectar en el 70 % dels contagiats (amb la variant òmicron la incidència ha estat menor i la seva recuperació més ràpida), i si la majoria es corregia al cap de poques setmanes, un terç d’aquells pacients ha continuat molts mesos després amb algun trastorn, i són aquests casos cronificats els que acaben acudint a la consulta.

Mullol calcula que, amb les dades actuals de covid (més d’11,2 milions de contagis) i les xifres de pacients amb seqüeles, al final de la pandèmia entre dos i tres milions d’espanyols «es quedaran amb alguna afectació» derivada de la pèrdua o alteració de l’olfacte, i en molts casos, adverteix, «no ho sabrem mai, perquè nombrosos pacients crònics no són diagnosticats, viuen amb això, ho assimilen, s’hi acostumen».

Un estudi recent, informa aquest especialista, apunta que un 25 % dels pacients que van perdre l’olfacte per la covid mantenen diversos graus d’alteració i que un 5 % «no ha recuperat absolutament res» any i mig després de passar la malaltia.

Com que es tracta d’un dany provocat per la destrucció de la mucosa olfactòria -una proteïna del virus s’adhereix a les fosses nasals i danya les cèl·lules- no existeixen tractaments mèdics específics.

Ni els antiinflamatoris ni les vitamines resulten eficaces, i solament l’anomenat «entrenament olfactori» s’ha demostrat adequat en determinats casos per regenerar les cèl·lules i recuperar l’olfacte i de forma paral·lela el sabor dels aliments al qual està vinculat.

En aquest entrenament, al pacient se li presenten diferents fragàncies (cítriques, vinagre, fumat, anís...) que ha d’olorar un o dos cops al dia durant mesos, per intentar la seva regeneració, ja que en molts casos no es tracta només de la pèrdua de l’olfacte, sinó d’una alteració del que s’ensuma (paròsmia o cacòsmia).

«No només és no fer olor, sinó que el que fas és una olor desagradable, alguna cosa que genera una pèrdua de la qualitat de vida molt significativa», afirma Mullol, que subratlla que en ocasions aquells que van tenir símptomes més greus per covid no es van adonar de la pèrdua de l’olfacte i en la percepció dels sabors fins molt més tard, quan la resta de símptomes va disminuir.

«Solament la persona que ho pateix sap el que significa. Hi ha informació del que suposa perdre la vista, l’oïda, però no l’olfacte. No obstant això, a través d’ell identifiquem el menjar, la beguda, les persones que tenim a prop....», comenta aquest expert, per la consulta del qual han passat pacients als quals aquestes alteracions han canviat la vida de forma profunda.

«Un sommelier, un enòleg, tres o quatre cuiners, per a ells el seu món ha canviat. L’olfacte, el sabor són conceptes complexos, un conjunt de percepcions», revela Mullol, i apunta que l’actual sistema de salut haurà de reforçar els seus serveis per atendre la demanda creixent d’especialistes.

Un treball publicat a final del 2020 per quinze hospitals espanyols, explica el cap de la Unitat de Rinologia, indicava que el perfil predominant de la pèrdua de l’olfacte era de dones joves, persones menors de 40 anys, que no havien tingut altres símptomes de covid, «que se n’anaven a dormir i es despertaven sense olfacte, era una cosa brusca, d’hores».

Una de les pacients que ha acudit a aquestes consultes és Cristina Valdivia, una barcelonina de 48 anys que es va contagiar de covid en la primera onada, al març del 2020.

«Vaig tenir símptomes lleus, però al quart dia, el gust i l’olfacte van desaparèixer totalment. Va ser una cosa molt impactant, durant dues setmanes vaig estar així. Després es va recuperar lleument, però el 31 de juliol, mai se m’oblidarà aquesta data, vaig entrar en paròsmia, l’alteració del gust i l’olfacte», recorda.

A partir d’aquí, es va produir un canvi radical en la seva vida, res li semblava com abans.

«Els sabors canvien de forma desagradable, hi ha aliments que pels paròsmics són els pitjors, com el cafè, l’all, la ceba, les verdures...», explica Cristina, que va iniciar el tractament amb el «kit de fragàncies» el setembre del 2020, i no l’ha deixat.

«Diuen que no cal perdre l’esperança, la recuperació no és gradual, oscil·la, tornes enrere. No he deixat d’entrenar-los cada dia, són cinc minuts, intento ensumar tot el que m’estimula», comenta resignada amb el fet que el menjar s’hagi convertit «en un tràmit» diari que vol que passi al més aviat possible.