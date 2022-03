El president gallec i únic candidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, va advocar ahir a Múrcia per «recuperar la centralitat» i governar «amb les majories que surten de les urnes» després de criticar els qui «donen lliçons de pactes» però «no deixen governar» els qui guanyen «contundentment» les eleccions.

En un acte de campanya per donar a conèixer la seva candidatura al congrés extraordinari del partit en què serà proclamat president, va afegir que no deixarà tampoc que li donin «lliçons de pactes els qui els han incomplert tots» i va carregar contra els polítics que no tenen experiència. «Crec en la política en què hi ha gestió. No crec en els polítics que arriben a aprendre, perquè tenen un alt risc. No crec en un govern que no hagi gestionat serveis públics o empreses públiques importants i que el seu principal actiu sigui haver estat regidor: no dic que no pugui sortir bé, però és molt perillós», va advertir.

Es va referir a la moció de censura que PSOE i Cs van presentar contra el Govern murcià fa just un any i que no va prosperar.