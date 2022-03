El Govern català va enviar ahir dos camions amb 200 palets de material humanitari a Polònia, a la frontera amb Ucraïna, per ajudar els desplaçats i afectats per la guerra. Als paquets, donats per diferents entitats de la societat civil, hi ha menjar, productes d’higiene, joguines, mantes, medicines i roba.

Els productes van sortir d’un magatzem del Port de Barcelona que s’ha habilitat per seguir acumulant el material que es dona per a Ucraïna. Els tràilers arribaran dilluns a Polònia i els costejarà l’ONG Open Arms. A més, el departament d’Acció Exterior donarà gairebé 600.000 euros a dues agències de l’ONU que treballen sobre el terreny. La intenció del Govern es mantenir el magatzem i el sistema d’enviaments mentre duri el conflicte. Tot el que s’ha reunit prové de diferents empreses, parròquies i particulars de Catalunya que aquestes setmanes han recollit de forma espontània donatius i ajuda per als ucraïnesos. Fins ara, les entitats que recollien aliments i material divers ho enviaven allà pel seu compte o ho oferien al consolat ucraïnès perquè ho fes arribar. Però davant del desbordament de material ofert, el cònsul ucraïnès a Barcelona va demanar ajuda al departament d’Acció Exterior del Govern, que va respondre oferint un magatzem del Port del Barcelona per centralitzar tot el material rebut i per fer de punt de partida dels camions que portaran l’ajuda humanitària. «La solidaritat dels catalans ha estat immensa», afirmava ahir la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, durant la visita al magatzem. Va ser Òscar Camps, fundador de l’ONG Open Arms qui va trucar el Govern per oferir la seva experiència en aquest tipus d’operacions i qui es va mostrar disposat a assumir el cost dels camions, contractats a una empresa externa. Open Arms està ara a l’espera que sigui el consolat ucraïnès qui, en coordinació amb les xarxes ucraïneses d’ajut als desplaçats, els digui el punt exacte al que han de portar el material. El magatzem romandrà actiu mentre duri el conflicte.