La magistrada del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona ha decidit enviar a judici una dona acusada de presumptes injúries i calúmnies a l’exdiputat i exportaveu al Parlament de Junts, Eduard Pujol, a qui va denunciar per presumpte assetjament sexual. En una interlocutòria, Pujol va presentar un escrit de querella que va originar el procediment, en què explicava que havia mantingut una relació sentimental amb la querellada el novembre del 2019 fins que va decidir distanciar-se’n el 13 de novembre, dia del darrer contacte «per finalitzar de manera amistosa la relació afectiva». A la querella, Pujol deia que el juny del 2020 la querellada va contactar amb la presidenta de l’Institut Català de les Dones per «denunciar un assetjament sexual per part del Sr. Pujol».