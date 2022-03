La militància de la CUP ha avalat amb el 85,15% dels vots l’única candidatura que s’havia presentat per formar part del nou Secretariat Nacional, és a dir, l’executiva del partit que coordina la gestió política. Només van votar 643 militants de les 2.227 persones amb dret a vot, el 28,8%. El nou Secretariat Nacional estarà integrat per la candidatura col·lectiva de l’exdiputada del Parlament Maria Sirvent, Joan Ramon Sanz, Gemma Codina, Txus Magallon, Marta Gilabert, Albert Gimenez, Laure Vega, Jordi Barbero, Quim Soler, Ester Diaz i Edgar Fernandez; i les quatre candidatures individuals de Jaume Casals, Hug Lucchetti, Isa Chacón i Íñigo Robredo.

Segons va informar la CUP a través d’un comunicat, entre els principals reptes del nou Secretariat Nacional destaca el calendari institucional i electoral, on hi ha les eleccions municipals al centre i «el repte de recuperar la mobilització i l’organització per generar les bases d’un nou embat nacional, social i democràtic als Països Catalans».