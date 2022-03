L’Exèrcit rus va ampliar ahir els seus bombardejos més cap a l’oest d’Ucraïna, considerada la zona més segura al país per estar lluny del front, mentre que la xifra de refugiats que intenten sortir del país no para d’augmentar, quan es compleixen 17 dies de l’ofensiva russa. Al matí va patir bombardejos per primera vegada Lutsk, al nord-oest del país i prop de la frontera amb Polònia, i Ivano-Frankivsk, uns 250 quilòmetres més al sud i prop de Moldàvia, va afirmar Mijailo Podoliak, assessor del cap de l’Oficina del President d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, en el seu compte de Twitter. Les sirenes van sonar a tota la regió, inclosa la ciutat de Lviv, el punt de trànsit dels ucraïnesos que busquen fugir i anar cap a Polònia, país que acull la majoria dels refugiats.

L’alcalde de Lutsk, Igor Polischuk, va demanar als habitants anar ràpidament als refugis després d’escoltar les primeres explosions a la ciutat, a uns 90 quilòmetres a l’est de la frontera polonesa. «Explosions prop de l’aeròdrom. Tots al refugi!», va dir a Facebook Polischuk, que va demanar als veïns que no publiquessin fotos, ni adreces, ni establissin coordenades, en el que podria ser el primer atac rus contra aquesta ciutat, a la regió de Volinia i veïna de Lviv. «Quatre míssils van ser disparats a l’aeròdrom militar de Lutsk des d’un bombarder de l’exèrcit rus. Desafortunadament, hi ha pèrdues humanes. Dos militars han mort i sis han rebut ferides de diversa gravetat. Els enderrocs estan sent retirats», va dir el cap de l’Administració Militar Regional de Volyn, Yuriy Pohulyayko, al seu compte de Telegram, segons va informar Ukrinform. A més va haver-hi tres atacs aeris més a Dnipro, al centre sud del país, segons la cadena ucraïnesa ICTV, que va afegir que els projectils van caure prop d’un jardí d’infància, en un edifici d’apartaments i en una fàbrica de sabates. Aquesta és la primera vegada que aquestes dues ciutats sofreixen atacs des que fa disset dies va començar la invasió, i s’afegeix també una altra acció militar a Ivano-Frankivsk, també a l’oest Ucraïna, prop de les fronteres amb Romania i Polònia, la qual cosa pot indicar una nova direcció de les tropes russes per atacar zones estratègiques frontereres amb els països europeus. Els atacs es van dirigir de nou cap a una instal·lació sanitària, segons van informar les autoritats de la ciutat de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, que van denunciar un atac contra un hospital psiquiàtric en el qual es trobaven pacients i personal, va dir el portaveu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tarik Jasarevic. L’OMS ha verificat fins ara atacs contra 26 instal·lacions sanitàries a Ucraïna en les dues setmanes de guerra. En comentar aquests atacs, l’Oficina de Drets Humans de l’ONU va indicar que es tracta d’«actes xocants», que si es demostra que han estat comesos de manera indiscriminada podrien considerar-se crims de guerra. L’atac al psiquiàtric arribava pocs dies després del bombardeig d’un centre hospitalari a l’assetjada ciutat de Mariúpol, al sud-est del país, on funcionava una secció pediàtrica i una maternitat, i en el qual tres persones van morir i 17 van resultar greument ferides, segons les autoritats ucraïneses. D’altra banda, l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va informar que la guerra a Ucraïna ha provocat la fugida de més de 2,5 milions de refugiats, la qual cosa es considera l’exili que avança més ràpid des del final de la Segona Guerra Mundial, en 1945. A més, almenys 2 milions d’habitants estarien desplaçats dins del país, segons l’agència de l’ONU. La gran majoria d’aquest número es troba a Lviv, on les famílies, sobretot dones i nens, s’amunteguen tant dins l’estació de tren com fora a unes temperatures sota zero a l’espera de poder agafar qualsevol vehicle.