El sector energètic alerta de la possibilitat que els preus de l’electricitat assoleixin uns nivells mai vistos si la guerra d’Ucraïna s’allarga i no es prenen mesures excepcionals des de l’administració. «A l’estiu tenim poca aigua, no fa pràcticament vent i tenim molta demanda de climatització; la llum pot superar els 1.000 euros per MWh hora», assegura el president del Grup de Gestors Energètics, José Enrique Vázquez. Segons l’expert, l’escalada de preus tindrà «greus conseqüències» tant per a les pimes com per als consumidors, tot i que l’impacte més gran es notarà al sector de les comercialitzadores.

Altres veus fins i tot assenyalen que les condicions podrien haver estat molt pitjors si no fos per les condicions meteorològiques dels últims mesos. Segons el vicepresident del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Joaquim Daura, la borrasca Franklin del febrer va permetre generar una gran quantitat d’electricitat a través dels molins eòlics i el mercat asiàtic ha reduït la demanda d’energia, i s’ha incrementat la disponibilitat de vaixells que transporten gas natural liquat.

Segons Vázquez, les comercialitzadores seran les altres grans perjudicades de la situació actual. A excepció de les grans companyies –menciona grups com Naturgy, Iberdrola, Endesa o EDP-, assegura que la resta poden veure compromesa la seva viabilitat perquè no són capaces d’obtenir marges suficients. En aquest sentit, petites comercialitzadores independents com CatLlum o Som Energia han suspès temporalment les contractacions amb nous clients. «A causa de l’actual fluctuació de preus de llum i gas, el servei de contractació es troba aturat temporalment», indiquen les seves webs.

La dependència que té Europa del gas procedent de Rússia és rellevant –aquest últim exercici s’ha situat entorn el 20%, però la mitjana és del 40%-, i Vladímir Putin ha amenaçat de tallar el subministrament a Occident. Malgrat tot, els experts descarten aquesta possibilitat. «A una part li interessa tenir el gas, i l’altra necessita finançament», assenyala la professora d’EAE Business School, María Ángeles Ruiz Ezpeleta. Segons aquesta experta, aquesta decisió tindria conseqüències molt dures a curt termini per a Europa, però condicionaria enormement l’economia russa en el llarg termini. Davant aquest escenari, apunta que l’estratègia de Rússia passarà per allargar la situació i mantenir la pujada de preus tant temps com sigui possible.

D’altra banda, el Govern català, CCOO, UGT i les patronals Pimec i Foment del Treball van acordar ahir la creació d’un grup de treball per fer un seguiment de l’evolució del preu de l’energia i prendre decisions per combatre l’escalada de preus. «De la mateixa manera com vam fer durant la pandèmia amb el Procicat, volem tenir un pla d’acció per poder prendre mesures», va dir el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, després de la reunió celebrada al Palau de la Generalitat. La previsió és que aquest grup estigui format per representants de Govern, els sindicats, les patronals, representants de diferents sectors econòmics –per exemple l’energètic- i figures vinculades a eines de finançament públic com l’ICF. Segons Pacheco, la guerra de Rússia ja està afectant «elements fonamentals» de l’economia i remarca la importància de crear mecanismes per «protegir les empreses».