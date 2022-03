La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir una nova ronda de sancions contra Rússia per la invasió militar d’Ucraïna, amb la qual busca aïllar encara més comercialment Moscou.

La tanda entrarà en vigor aquest dissabte i inclourà restriccions al comerç amb Rússia, com retirar beneficis que té en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), i buscarà suspendre-li com a membre de de el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. A més la UE estrenyerà el cèrcol contra les elits russes i ampliarà la llista negra contra oligarques i persones que es beneficien del Govern de Vladímir Putin, i tancarà els buits d’anteriors marcs de sancions, especialment quant al sector de les criptomonedas per a garantir que el cercle de Putin no escapa a les restriccions financeres. També s’atacaran les exportacions de luxe de la UE a Rússia, en una altra mesura dissenyada per castigar els oligarques pròxims al Kremlin.

Les sancions s’han adoptat en coordinació amb els Estats Units i els líders dels països del G7 -Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó i el Regne Unit- amb la vista posada en què Vladímir Putin, «rendeixi comptes» pel seu «assalt» a Ucraïna i «aïllar encara més» al país euroasiàtic del sistema financer global.

Von der Leyen avança que la UE treballa en «una gran prohibició» relativa a les inversions europees en el sector de l’energia rus, en un pas més per a tallar els llaços de dependència del continent del seu gas. Segons avança, cobrirà les transferències de tecnologia, inversions i serveis financers per al sector de la producció i exploració d’energia.

Per part seva, l’alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, va remarcar la «determinació» del grup per posar fre al finançament de la «maquinària de guerra» russa. «Estem sent testimonis d’una massiva agressió contra civils, una catàstrofe humanitària i una sèrie d’atrocitats que equivalen a crims de guerra», va denunciar Borrell, que va xifrar en gairebé 80 els nens morts durant el conflicte i en 2,5 milions les persones desplaçades que han arribat a alguns dels Estats de la Unió Europea.

«Putin està destruint Ucraïna, però també està danyant les seves pròpies tropes i els seus propis ciutadans. Les seves tropes estan morint a centenars ja que aquesta invasió sense sentit ha quedat atrapada per la valentia i la determinació dels lluitadors per la llibertat ucraïnesos», va dir Borrell. «Putin està causant estralls en l’economia de Rússia», va assegurar el polític català.