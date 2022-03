Mancat d’èxits militars d’envergadura en els fronts del nord, i amb l’ofensiva en el sud concentrada en la conquesta del port de Mariúpol, les tropes del Kremlin han intensificat els seus atacs als voltants de Kíiv, amb l’aparent ànim, segons els comandaments militars ucraïnesos, d’envoltar la ciutat d’una vegada per sempre. Pesi a la renovada embranzida dels soldats del Kremlin, el president Volodímir Zelenski roman desafiador, i promet que l’enemic només aconseguirà entrar a la capital si «ens destrueixen a tots».

L’aeròdrom de Valsylkiv, al sud de la gran metròpoli ucraïnesa, va ser destruït aquest dissabte pels míssils russos, mentre que en el nord-oest de la mateixa també es van registrar violents enfrontaments. Els atacants es troben a uns 25 quilòmetres de Kíiv, però la moral dels defensors de la ciutat es troba pels núvols després que en les últimes hores s’hagi difós un vídeo d’un atac ucraïnès contra una columna blindada a l’altura de Sykbyn, en els limítrofs orientals. En les imatges s’aprecia com una pluja d’obusos i projectils cau sobre els invasors, destrueix el tanc rus que es trobava en primera posició i un altre vehicle situat més enrere. «Els hem disparat amb tancs i llançagranades; es van retirar per amagar-se als pobles dels voltants», va assegurar a un periodista de France Presse un dels militars ucraïnesos que va prendre part en els enfrontaments, sobrenomenat Topaz.

En el flanc sud de la guerra, van arribar durant la jornada les primeres notícies positives per a la població civil assetjada a Mariúpol. Després de diversos fracassos, les autoritats ucraïneses han aconseguit per fi obrir un corredor humanitari per portar fins allí aliments i medicines. «Corredor verd obert; una caravana humanitària va partir de Zaporiyia, en el centre del país, cap a Mariúpol», va anunciar amb entusiasme l’alcaldia en el seu compte de Twitter. «Més de 90 tones d’aliments pararan a la ciutat, que porta 11 dies bloquejada», va continuar. Per garantir que el comboi arribava al seu destí, membres del clergat de l’Església ortodoxa van acceptar acompanyar personalment els vehicles.

A un centenar de quilòmetres de Mariúpol, concretament a Melitópol, una de les primeres localitats a caure sota el control de les forces russes, individus amb passamuntanyes van arrestar l’alcalde de la ciutat, Iván Fedórov. En una nova mostra que la gestió de l’ocupació dels territoris conquistats no li va resultar gens fàcil al Kremlin, dos milers de persones es van congregar a la plaça de l’Ajuntament per exigir el seu alliberament cridant «Llibertat per a l’alcalde». El mateix president Zelenski va demanar personalment al seu homòleg a França, Emmanuel Macron, i al canceller d’Alemanya, Olaf Scholz, que s’involucrin personalment i tractin el tema amb el president Vladímir Putin quan mantinguin converses amb ell.

El front diplomàtic també ha mostrat signes d’activitat durant les últimes hores. Dissabte es va confirmar que russos i ucraïnesos estan negociant a través de videoconferència, després de tres rondes presencials mantingudes en els primers dies del conflicte. «Les negociacions amb la delegació russa se celebren ara ininterrompudament en format vídeo; s’han creat subgrups de treball especials», va informar en el seu canal de Telegram Mijaíl Podolyak, qui encapçala les negociacions en el bàndol ucraïnès.

El to i el contingut de les converses, a dir fins i tot del president Zelenski, és un altre. «Ara, la part russa, en les negociacions, ha començat a parlar de coses i no a emetre ultimàtums; crec que és un enfocament fonamentalment diferent», va constatar el mandatari. Putin exigeix, per detenir l’ofensiva, el reconeixement de la independència del Donbass i l’annexió de la península de Crimea per part de Rússia, a més de la desmilitarització del país.