El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, va explicar que veu un canvi de paradigma en la situació de la pandèmia de la covid-19: «No he vist cap pandèmia que duri més de dos anys».

Així ho va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, coincidint amb el segon aniversari de l’estat d’alarma que va decretar el 2020 el Govern central per frenar els contagis, i va assegurar que no preveu altres «grans onades».

No obstant això, va destacar que no dona la pandèmia per acabada i que aquesta no acabarà d’un dia a l’altre, i ha apostat per esperar i analitzar el comportament del virus a la primavera, estiu i sobretot a la tardor, «estació habitual dels coronavirus, on pot ser que creixi i sigui més infecciós».

Mascaretes en interiors

Sobre l’ús de les mascaretes en interiors a Catalunya, ha argumentat que «el més convenient» és anar traient-les en espais interiors tancats, començant pels cursos dels alumnes més petits a les escoles i avançar així progressivament al batxillerat fins a treure-les en tots els àmbits de la societat.

«No sé què esperem», va destacar Argimon, que ha explicat que es tracta d’un decret del Govern central i que, segons ell, s’hauria d’aplicar de manera homogènia a tot el territori espanyol per evitar incongruències.

No obstant això, va destacar que serà «convenient» continuar portant-la a certs llocs interiors sense ventilació, com en el transport públic o als centres sanitaris.

Quarta dosi, «no es descarta»

En ser preguntat per una eventual quarta dosi de la vacuna contra la covid-19, va dir que «no es descarta» que se l’hagin de posar els col·lectius més vulnerables, tot i que ho haurà d’aprovar primer l’Agència Europea del Medicament (EMA).

També va destacar que confia que aquest proper 23 d’abril Catalunya celebri un Sant Jordi com el del 2019 i «normal, perquè el de l’any passat va ser relativament normal i el de fa dos anys va ser un drama».

Si bé va advertir del canvi de paradigma en la pandèmia, també va recordar que aquesta ha deixat «reptes per abordar, com ara noves onades de resistència antibiòtica», el canvi climàtic i la crisi d’Ucraïna, i l’impacte que això puguin tenir en el sistema sanitari.

Davant aquesta situació, ha reclamat 1.400 milions per remeiar «l’infrafinançament crònic» del sistema sanitari de Catalunya amb l’objectiu de blindar-lo i atendre, per exemple, els refugiats ucraïnesos, que va assegurar que tenen garantit l’accés a la sanitat catalana.

En ser preguntat per la relació entre els socis de Govern, va respondre textualment que està força cohesionat i que té «les disfuncions normals i lògiques de cada govern quan s’han de prendre mesures dràstiques».

També va explicar que entre 35 i 40 CAP recolliran a partir d'abril mostres de pacients que tinguin símptomes a les vies respiratòries per tal de monitoritzar la covid a Catalunya, igual que altres virus. Serà un seguiment com el que es fa de la grip, però «molt més reforçat». Amb aquesta recollida de frotis s’arribarà a una mostra del 10% de la ciutadania. A més, els hospitals seqüenciaran els casos més greus, els dels ingressats a l’UCI, i també hi haurà vigilància de les aigües residuals. A partir de totes aquestes dades es faran models predictius.