Quan el president d’ERC, Oriol Junqueras, mesurava el faristol des d’on es dirigiria als militants quatre anys després, gairebé tots a la presó, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, possiblement se servia un got d’aigua i mirava la resta de presidents autonòmics i el president del Govern, Pedro Sánchez, asseguts tots en una taula a La Palma. La bicefàlia en la seva màxima expressió, cosa que ni el PNB encara ha viscut i caldrà esperar a algun Alderdi Eguna per veure-ho. Una mostra de l’evolució viscuda en aquest partit, que fa 10 anys amb prou feines tenia 10 diputats al Parlament

En el retrobament amb la militància a gran escala, Junqueras es va agradar. Va explicar que duia crosses per una operació de genoll, dimecres passat. Va citar Per qui toquen les campanes?, d’Ernest Hemingway, per fer referència a Ucraïna, i Saadi, l’autor persa citat en el seu dia per Barack Obama i, fins i tot, Pedro Sánchez. I també Pericles i David Foster Wallace. I, en general, va fer riure i va emocionar al seu gust.

Però mentre presumia, Junqueras va reprendre el discurs que, per exemple, el va acompanyar en la gira per l’Argentina i l’Uruguai, el 2017, cinc mesos abans de l’1-O. En la Conferència Política de l’Hospitalet, Junqueras va fer una defensa tancada del procés negociador amb l’Estat. Va reconèixer que potser és el camí més difícil, però sens dubte el més democràtic. I en aquesta lloança a la negociació, com ja va assajar al Casal de Buenos Aires el 3 de maig del 2017, va asseverar que «de negociació, n’hi haurà. Segur. Ni que sigui només per definir el repartiment d’actius i passius entre la República Catalana i el Regne d’Espanya». «Ni que sigui», va seguir, «per dilucidar amb la comunitat internacional a la qual pretenem pertànyer quines condicions calen per entrar en el club de les nacions lliures, democràtiques i sobiranes».

El sil·logisme implícit és elemental. Si només hi ha aquesta negociació és que, prèviament, hi ha hagut, i serveixi com a advertiment al Govern espanyol, un procés unilateral d’independència. I si no hi ha negociació abans és perquè el Govern no s’ho pren de debò.

Referència al deute

A l’Argentina, abans de la pandèmia el deute espanyol encara no superava el 100% del PIB i el tipus d’interès se situava en el 0,05%. «Si l’interès, per alguna raó, s’eleva a l’1%, una xifra fins ara ben comuna», va dir davant dels catalans de l’Argentina, «a l’Estat, i als inversors internacionals en bons de deute espanyol, els convindrà molt negociar quina part d’aquest deute ens emportem», va sentenciar llavors.

Junqueras va evitar ahir aquesta referència, però sí que va alertar i va criticar que «hi hagi a Catalunya qui oblidi que vivim en un conflicte polític amb l’Estat», amb referència òbvia al PSC, i que «hi hagi qui oblidi que el país és país perquè acull una gran diversitat de persones i d’aquests problemes quotidians», en no menys implícit retret al seu company de govern, Junts.

Davant d’ells, el líder republicà va oposar la via republicana, que defensa que la millor, sinó l’única, manera d’afrontar aquests problemes és la plenitud nacional catalana, disposar d’un Estat propi. I, fins i tot, va dibuixar el camí que segueix ERC per aconseguir-ho.

«El concepte d’Estat avui es basa en dos pilars, l’estat nació i els drets humans. Dos pilars que de vegades xoquen entre si en alguns llocs», va asseverar.

«En les instàncies internacionals trobem molta més receptivitat quan defensem els drets humans, la lluita antirepressiva, la democràcia, el dret al vot», va revelar abans de sentenciar: «La construcció de la república és inseparable dels drets humans. Quan els defensem, estem posant els fonaments de la independència del país».

Full de ruta aprovat

Com era previst, el ple de la Conferència Nacional va aprovar el text de full de ruta proposat per la direcció del partit (el 97% de vots favorables, ni a Bulgària), gairebé sense esmenes importants. Fins i tot la més important té poques probabilitats de poder realitzar-se, ja que la militància va demanar la inclusió en el text, en la part en què es fa referència a la taula de negociació, d’una demanda de «transparència» i de «calendarització».

Tenint en compte que la discreció presideix aquests contactes, per voluntat de les dues parts, i que fins i tot Arnaldo Otegi, dissabte, en una taula rodona de la pròpia conferència, va recomanar allunyar-se dels focus i, per altra banda, que el calendari depèn, com està més que demostrat, de l’agenda política del president del Govern, Pedro Sánchez, cal encaixar aquestes demandes de la militància com una simple mostra de voluntat.

Esquerra ho aposta tot a la negociació. Però és necessari recordar que en el full de ruta «no es descarta qualsevol opció democràtica i pacífica» que pugui portar a la independència. I aquesta crossa, metafòrica i no real, és la que realment va mostrar ahir Junqueras.