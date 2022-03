Un motorista va morir a la matinada d’ahir després d’accidentar-se a Sant Pere de Ribes. L’avís del sinistre es va rebre poc abans de les quatre de la matinada al quilòmetre 10 de la B-211, a tocar de la urbanització Vallpineda. Per causes que encara s’estan investigant, el motorista va caure a la via i va morir.