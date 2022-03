Rússia va bombardejar la matinada de diumenge una base militar ucraïnesa a només 25 quilòmetres de la frontera amb Polònia. L’exèrcit rus va llançar fins a vuit míssils contra aquesta instal·lació situada a prop de la població de Iàvoriv, a la regió de Lviv, i que havia estat escenari d’exercicis militars conjunts de l’exèrcit d’Ucraïna amb diversos països de l’OTAN. En paral·lel, les tropes del Kremlin també van atacae en les últimes hores l’aeroport d’Ivano-Frankivsk, a l’oest d’Ucraïna i a uns 150 quilòmetres de la frontera amb Romania. D’altra banda, el Govern de Kíiv va denunciar que Putin vol impulsar un «simulacre de referèndum» a la ciutat ocupada de Kherson per així crear una «república independent» vinculada a Rússia.

«Els russos tracten desesperadament d’organitzar un simulacre de referèndum per crear una falsa república del poble a Kherson», va assenyalar el ministre ucraïnès Dmytro Kuleba. «Aquest referèndum no tindrà cap tipus de suport popular i serà només una posada en escena. Kherson ha estat, és i serà sempre part d’Ucraïna», va reblar Kuleba, que considera que Rússia vol seguir el mateix guió que va utilitzar el 2014 amb l’annexió de la península de Crimea. Kherson és una localitat d’uns 300.000 habitants –situada a la zona del mar Negre– que va caure el 3 de març passat ens mans de l’exèrcit soviètic després d’un setge de tres dies i va ser la primera ciutat important ocupada des de l’inici de la invasió d’Ucraïna. La província homònima té 1.046.981 habitants.

35 morts i 134 ferits

Les autoritats locals han informat que el bombardeig a la base militar a tocar de la frontera amb Polònia va provocar almenys 9 morts i 57 ferits, però cap al migdia l’exèrcit ucraïnès va elevar les xifres a 35 morts i 134 ferits. El governador de Lviv va informar que entre els ferits hi ha població civil i que els equips sobre el terreny haurien trobat fins a 25 impactes de míssils a la zona. Es tracta del Centre per al Manteniment de la Pau i la Seguretat Internacionals, una instal·lació d’entrenament militar situada a la localitat de Iàvoriv i que ha acollit diverses maniobres conjuntes de l’exèrcit ucraïnès i països de l’OTAN. El ministre de Defensa d’Ucraïna, Oleksii Réznikov, va indicar que a la base militar hi havia «instructors estrangers».

Equips negociadors optimistes

Mostra d’optimisme entre els equips negociadors de Rússia i Ucraïna. L’assessor del president ucraïnès Mikhaïlo Podoliak va assegurar en un vídeo difós a les xarxes que «Rússia comença a parlar de manera constructiva» i ha confiat assolir «alguns resultats concrets» properament. El mateix Podoliak havia revelat dissabte que les reunions amb el Kremlin seguien per videoconferència mentre avança la invasió. Per part dels russos, el representant de l’equip negociador Leònid Slutski va afirmar en declaracions a RT que espera que «en els propers dies» s’aconsegueixi un acord d’ambdues delegacions gràcies als avenços assolits. Fins ara no ha transcendit quines concessions comportaria aquest acord.

Subministrament a Txernòbil

D’altra banda, el ministre d’Energia d’Ucraïna, German Galuixtxenko, va anunciar que s’ha aconseguit restablir el subministrament elèctric a la central nuclear de Txernòbil, al nord del país. La central va caure en mans de l’exèrcit rus poc després de l’inici de la invasió i des d’aquest dimecres que l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica advertia que havia perdut el contacte amb els sistemes de seguretat arran de la manca de subministrament elèctric.