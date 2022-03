El portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, va proposar un pla per fer front a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, en el qual inclouen un xec de 300 euros destinat a persones vulnerables que no puguin pagar la factura de la llum per les pujades provocades per la invasió de Rússia a Ucraïna.

En una roda de premsa ahir, va defensat que aquest xec es financi a través d’una reforma fiscal que apliqui «un recàrrec del 10% de l’impost de societats elèctriques», així com a través dels fons europeus i de les aportacions de l’Estat que es van anunciar en la Conferència de Presidents d’aquest diumenge. Aquest pla va en la línia amb el que va presentar la setmana passada la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que incloïa una «dura retallada als beneficis caiguts del cel de les companyies elèctriques», juntament amb un ajut directe a les famílies amb un xec de 300 euros, semblant al que s’ha implementat a França.