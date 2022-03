Catalunya segueix en prealerta de sequera perquè els embassaments de les seves conques internes segueixen per sota del 60% de la seva capacitat, en concret, al 52,5%, malgrat les últimes pluges, que gairebé no s’han deixat notar encara als pantans. Malgrat que en alguns llocs, com al pantà de Darnius-Boadella, s’han recollit més de 132 litres d’aigua per metre quadrat els últims tres dies, aquest embassament es trobava ahir al 42,12% de la seva capacitat, quan fa un any estava al 84,8% en aquestes mateixes dates. El pantà de Sau està al 50,1% de la seva capacitat, quan fa un any estava al 87,6%, i el de Susqueda té un 57,9% de reserves d’aigua, quan en aquestes mateixes dates de 2021 estava al 89,8%. Els embassaments de Siurana, que està al 30,1% de la seva capacitat -86,9% fa un any- i el de Riudecanyes, que està al 20,5% -26,6% fa un any- són els que tenen les reserves més baixes. Els experts auguren que els propers dies, amb les noves pluges que s’esperen i el desglaç progressiu, creixeran una mica les reserves i s’alleujarà mínimament la sequera.