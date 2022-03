El candidat a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer ahir una crida als populars catalans a treballar per recuperar la Catalunya «puixant i cosmopolita» d’abans del procés: «Els últims anys no són més que una mil·lèsima en la història d’aquest gran poble. No passa res, ho canviarem!», va exclamar.

Feijóo va fer aquesta afirmació en un acte multitudinari que va aplegar 650 persones a l’Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, i que va tenir el líder català, Alejandro Fernández, com a mestre de cerimònies. La intervenció del president gallec es va centrar en l’economia -«la política útil, allò del que parlen les famílies a l’hora del sopar, segons va dir»- i va vorejar el conflicte català.