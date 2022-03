Fira Barcelona serà on se situarà el centre d’acolliment per a refugiats ucraïnesos que hi haurà a Catalunya, va anunciar el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, a Twitter. Està previst que divendres comenci a funcionar el centre a la Fira, al pavelló 7, un espai d’uns 6.000 metres quadrats. Fonts de la Fira van detallar que no hi haurà espai per pernoctar, sinó que serà un lloc d’assistència diürna on les persones rebran atenció psicològica i assistència jurídica. Fira Barcelona donarà suport logístic, però la gestió de l’acolliment integral la farà Creu Roja. Escrivá ja va anunciar la setmana passada que Barcelona seria seu d’un dels tres centres d’acolliment per a ucraïnesos que hi haurà a l’estat, amb Alacant i Pozuelo de Alarcón.