La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va assegurar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que les obres al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) d’abans de l’1-O s’han utilitzat després per a altres coses com les eleccions del 2017 i la pandèmia, segons van explicar fonts jurídiques. En la declaració com a investigada per presumpta desobediència per l’organització de l’1-O, la consellera només va respondre les preguntes de la defensa.

En el seu moment, el TSJC va rebutjar arxivar la causa, tal com demanava la defensa, i va considerar que Garriga havia intervingut en el condicionament d’una nau annexa a les instal·lacions del CTTI per utilitzar-la com un espai per a l’1-O. Així, la consellera va assegurar que aquesta nau també es va fer per a les eleccions del desembre del 2017 del Parlament de Catalunya i per als rastrejadors de covid-19 durant la pandèmia, motiu pel qual considera que no es van malversar fons públics per l’1-O.