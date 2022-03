La conselleria d’Interior no sancionarà per infraccions de la Llei Mordassa els participants pacífics en protestes, ja que donarà prioritat a la plena eficàcia dels drets fonamentals, per la qual cosa no multarà els activistes que intentin impedir un desallotjament asseient-se davant la porta. Així ho ha concretat el departament d’Interior, amb el conseller Joan Ignasi Elena (ERC) al capdavant, en un document obert de treball, al qual ha tingut accés Efe, remès internament als caps de servei de la Direcció General d’Administració de la Seguretat amb els arguments jurídics per deixar de sancionar Catalunya per infraccions de la Llei Mordassa si no hi ha violència.

Elena va anunciar al febrer passat que estaven treballant en un canvi de criteris per fer prevaler els drets fonamentals, com el de la llibertat d’expressió, el de reunió i el d’informació, en la tramitació dels expedients vinculats a la Llei de la Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a Llei Mordassa.