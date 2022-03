L’exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí va defensar ahir que per a ella la independència de Catalunya és tan important com per valer la vida d’una persona. «Sí, jo crec que sí. En totes les grans causes hi ha hagut sacrificis molt importants. Hi ha hagut moltes grans causes, que me n’ensenyin una on no hi hagi hagut grans sacrificis», va afirmar en ser preguntada per això en una entrevista de La2 i Ràdio 4, recollida per Europa Press.

Ponsatí va matisar que amb aquesta declaració no està «dient que estigui disposada a la violència, però cadascun ha de saber quin cost està disposat a pagar; ningú obliga ningú a res». En aquest sentit, es va mostrar contrària al fet que els líders polítics prenguin decisions paternalistes –en les seves paraules– i «diguin ‘això no ho farem perquè us protegeixo’, perquè és un plantejament igual que dir ‘no ho farem mai». Preguntada per si ella estaria disposada a morir per la independència, no ho va descartar i va posar d’exemple la situació a Ucraïna.