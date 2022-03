Kíiv, la capital d’Ucraïna, va continuar ahir sent objectiu d’atacs de l’Exèrcit rus mentre el Govern ucraïnès i el de Moscou duien a terme una nova ronda de converses per trobar un acord que posi fi a la cruenta guerra iniciada pel president Vladímir Putin. Finalment, després d’hores de negociacions, realitzades en aquesta ocasió per videotrucada, la part ucraïnesa va informar de la decisió de realitzar una «pausa tècnica» fins avui, quan es reprendrà la discussió. No es coneixen els detalls de les converses, però el fet que es mantingui oberta una via de diàleg és considerat positiu per Kíev, Occident i els analistes del conflicte.

La raó de la pausa fins avui és, segons el negociador ucraïnès Mijailo Podoliak, assessor del president Volodímir Zelensk, es requereix de «treball addicional en els subgrups de treball per aclarir definicions», que va afegir que les negociacions seguiran endavant. «La comunicació és difícil, però continua», havia informat Podoliak, ja hores abans. En el dinovè dia de guerra, l’evolució del diàleg entre tots dos països va coincidir amb un nou atac al barri residencial d’Obolon, a Kíiv. Allí, segons van comunicar les forces ucraïneses, almenys una persona va perdre la vida -altres fonts van elevar el balanç de morts-, i un centenar de persones va haver d’abandonar els edificis que habitaven, alguns dels quals van sofrir incendis de gran magnitud, la qual cosa va requerir la intervenció del cos de bombers. L’ofensiva sobre Kíev també va coincidir amb l’acusació de Moscou que les forces ucraïneses haurien llançat un atac amb míssils que va posar fi a la vida d’una vintena de civils a la regió separatista de Donetsk, a l’est del país. Una denúncia que Kíiv va desmentir. Analistes independents no han pogut comprovar de moment la veracitat de les versions ofertes pels dos bàndols. D’altra banda, un atac aeri rus ahir a la tarda contra una torre de televisió a la regió de Rivne (nord d’Ucraïna) va provocar la mort de nou persones i nou més van resultar ferides, segons van informar les autoritats ucraïneses. Segons va dir a les xarxes socials el governador regional de Rivne, Vitaly Koval, els equips de rescat continuaven anit buscant supervivents, perquè es temia que encara «hi hagués gent sota els enderrocs de la torre». Per part seva, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) també va informar que, des de l’esclat de la guerra, s’han produït 31 atacs contra hospitals i centres sanitaris ucraïnesos, i que 12 persones han mort a conseqüència d’aquestes activitats. Entre aquestes hi ha una de les dones evacuades de l’hospital de Mariúpol, bombardejat dimecres passat, i la imatge de la qual tombada en una llitera amb un estat avançat de gestació va donar la volta al món, segons va informar l’agència Associated Press (AP). A Lviv, ciutat a l’oest del país sacsejada des del divendres passat per una sèrie de bombardejos en ciutats pròximes, les autoritats van tornar a demanar novament a la comunitat internacional el tancament de l’espai aeri d’Ucraïna, una lletania que repeteixen des de fa diversos dies i que va tornar a sortir a la llum amb l’atac rus de diumenge sobre una base militar a uns 15 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Des del recentment estrenat centre de premsa de la ciutat, l’alcalde, Andriy Sadovyi, va explicar que la gent continua donant sang però que hi ha 10 dels ferits de l’atac del diumenge que estan en «males condicions». «És un moment molt difícil de les nostres vides», va dir Sadovyi, en elevar el número de morts per l’atac a 37 i el dels ferits a 147. «No sé quan s’acabarà aquesta guerra», però «crec que guanyarem i crec en Déu», va concloure. Des de Kíev, un portaveu del Ministeri de Defensa va sostenir, sense oferir proves, que la moral de les tropes russes «és baixa» i que hi ha diversos oficials russos que s’estan negant a lluitar contra les forces ucraïneses. Tot seguit, el Govern ucraïnès va difondre dades d’alguns soldats russos, joveníssims, capturats per les forces ucraïneses. Ahir també va ser bombardejada Zhytomyr, a l’oest del país; una escola de Mykolaiv, al sud; i Ojtirka, una petita ciutat a l’est.