Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc fan avui la primera jornada de vaga de les cinc convocades a l’escola pública –dues a la concertada–, en rebuig, entre d’altres, a l’avançament del calendari escolar.

El Govern ha establert uns serveis mínims d’un docent per cada tres aules en educació infantil, primària i secundària, el 50% de les plantilles en centres d’educació especial i escoles bressol i s’haurà de garantir la presència d’una persona de l’equip directiu per cada centre, el 50% de la plantilla de monitors, servei de cuina, servei d’acolliment, extraescolars i servei d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Els sindicats han convocat una manifestació a les 11.30 hores als Jardinets de Gràcia de Barcelona, que discorrerà fins a la Conselleria d’Educació de la Generalitat, i demà i dijous hi haurà més mobilitzacions, a Barcelona –coincidint amb el Saló de l’Ensenyament– i en altres ciutats com Manresa, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa i Amposta.

La convocatòria de vaga, registrada el 4 de març, reivindica invertir el 6% del PIB en educació, la «reversió de les retallades» –restabliment de l’horari lectiu anterior, reducció de ràtios, recuperació del poder adquisitiu perdut, entre d’altres mesures–, l’estabilització del personal, la retirada del nou currículum i, també, de l’ordre de calendari escolar.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (Muce), format per associacions de famílies, sindicats docents i estudiantils i entitats, va mostrar el seu suport a les mobilitzacions sindicals, davant les «decisions unilaterals» de la Conselleria, i va constatar «la manca de diàleg» del conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Els directors dels centres públics de primària i secundària de Barcelona van anunciar per carta a les famílies que donen suport a la vaga, i, juntament amb els de centres d’infantil i educació especial, van enviar-ne una altra al conseller demanant «més recursos humans i econòmics i comunicació i confiança» entre centres i departament. Les missives van arribar després que el conseller n’enviés als docents una altra en què, sense referir-se explícitament a la vaga, defensa l’avançament del calendari escolar i anuncia que el desplegament dels nous currículums es farà «amb flexibilitat durant els propers tres cursos», entre d’altres.

A l’escola pública les aturades seguiran els dies 16, 17, 29 i 30 de març; a la concertada també demà; el personal laboral i el d’oci educatiu està cridat la vaga aquest mateix dimarts; i a més és prevista una altra vaga el dia 23 contra el 25% de castellà a les aules catalanes dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Sobre la vaga, Marta Vilalta, portaveu d’ERC, va expressar el seu respecte per la convocatòria però va defensar que moltes de les demandes sindicals ja «s’estan treballant» a la Conselleria; i Josep Rius, de Junts, va opinar que el Govern no pot menysprear la convocatòria i ha de preguntar-se el motiu. A l’oposició, Lluïsa Moret, del PSC, va assegurar entendre la vaga i va demanar a Gonzàlez-Cambray obrir espais de diàleg amb la comunitat educativa que facilitin aconseguir acords i pactes; i pels Comuns Joan Mena el va acusar de no haver «fet gens perquè no comenci la vaga» i va lamentar les seves –textualment– imposicions.

D’altra banda, sindicats docents tenien previst ahir passar la nit acampats davant la conselleria d’Educació per pressionar el conseller, Josep González-Cambray, perquè retiri l’avançament de l’inici del curs escolar o les modificacions curriculars.