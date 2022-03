La corba epidèmica de la sisena onada torna a baixar amb una disminució dels contagis, del risc de rebrot, de la mortalitat i de la velocitat de transmissió del virus, que torna a estar per sota d’una Rt d’1, tot i que encara manté més d’un miler d’hospitalitzats a Catalunya.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.001 persones ingressades per covid als hospitals, setze més que abans-d’ahir, de les quals 130, quatre menys que la vigília, greus a les UCI, 108 d’intubades i 12 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el passat 24 de novembre. La velocitat de propagació del virus (Rt) ha trencat la tendència ascendent, ha tornat a baixar d’1 i s’ha situat en 0,96, quatre centèsimes menys que diumenge, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 96 persones, cosa que indica que l’epidèmia torna a minvar i que probablement l’augment dels últims dies es va deure a les aglomeracions i festes del carnestoltes.