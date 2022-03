La presidenta del Parlament, Laura Borràs, estudia dues vies, una amb accent polític i una altra netament jurídica, per evitar la seva suspensió en cas que el TSJC li obri judici oral per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalans (ILC). La causa contra la dirigent de JxCat va fer dilluns un nou pas quan el magistrat del TSJC Josep Seguí va emetre una interlocutòria en el qual observa suficients indicis per enviar Borràs a judici pels delictes de prevaricació, frau administratiu, malversació de cabals i falsedat en document mercantil per suposada adjudicació irregular de 18 contractes fraccionats, entre 2013 i 2017. Fonts parlamentàries consideren que existeixen dues vies per impedir que a Borràs se li apliqui l’article 25.4 del reglament del Parlament, que estableix que se suspendrà de forma immediata a aquells diputats que s’asseuen al banc dels acusats per delictes vinculats a la corrupció, encara que no hi hagi sentència ferma. Ambdues, indiquen les fonts, requereixen el concurs d’ERC i la CUP -o d’altres formacions polítiques que sumeixen majoria absoluta- tant a la Mesa com a la Comissió de l’Estatut del Diputat i en el ple per ratificar la resolució adoptada.