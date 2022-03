El Govern xifra en 151 els menors ucraïnesos que han arribat a Catalunya sense tutors legals. Des de l’inici de la guerra, es comptabilitza que unes 5.900 persones que han arribat al país, i d’aquestes 300 són infants o joves ja escolaritzats. Per fer front a la situació dels menors no tutelats, l’Executiu va aprovar ahir la creació d’un circuit d’urgència. L’entrada i gestió inicial dels seus expedients es farà a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquest òrgan farà una primera valoració i un estudi provisional de la família d’emergència.

Un cop superat aquest pas, elaborarà una resolució de desemparament preventiu i guarda provisional en família d’emergència de caràcter humanitari i extraordinari derivada del conflicte bèl·lic d’Ucraïna. La DGAIA és qui assumeix la tutela i n’atorga la guarda provisional a la família d’acollida. L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció formalitzarà l’acollida i en farà el seguiment. El Departament també gestionarà la targeta sanitària i l’escolarització dels infants i adolescents durant la seva estada al país.

D’altra banda, també s’ha elaborat un model d’informe per notificar la situació d’infants i adolescents ucraïnesos sense tutors dels quals calgui regularitzar la situació d’acolliment. D’aquest imprès se n’ha fet la corresponent difusió a diversos estaments, entre els quals es troben els departaments de Salut i Educació, el cos dels Mossos d’Esquadra o serveis socials.

Així mateix, i en relació amb el Consolat General d’Ucraïna, es mantindrà la col·laboració necessària i habitual per a la gestió i tramitació de la documentació dels menors d’edat que així ho requereixin, ja sigui perquè arriben al nostre país sense documentació, per haver-la deixat al país d’origen ateses les presses que genera la fugida d’una guerra, bé perquè no en tenen, o qualsevol tràmit o comunicació administrativa. La DGAIA comunicarà al Consolat totes les resolucions que es dictin a efectes de protecció relatives a infants i adolescents provinents d’Ucraïna.

En el supòsit que sigui localitzat un infant o adolescent no acompanyat indocumentat i del qual la minoria d’edat no es pugui establir amb seguretat, els cossos i forces de seguretat de l’Estat han de posar el fet en coneixement immediat del Ministeri Fiscal.