Els ministres de Defensa de l’OTAN esperen acordar a la reunió extraordinària d’avui a Brussel·les avaluar el desplegament de més forces i equips preposicionats a l’est de l’Aliança, davant l’agressió de Rússia a Ucraïna i la integració de les forces militars russes i bieloruses. «Hem de reajustar la nostra postura militar per a aquesta nova realitat», va anunciar el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en una roda de premsa en la vigília de la reunió de ministres, a la qual també s’uniran els seus homòlegs de Suècia, Finlàndia, Geòrgia i Ucraïna (per videoconferència), així com l’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell.

El polític noruec compareixerà davant els mitjans poc abans d’informar de la convocatòria d’una cimera extraordinària presencial dels líders de l’Aliança el pròxim 24 de març a Brussel·les, per abordar les conseqüències de la invasió russa d’Ucraïna, mostrar el «ferm» suport aliat a aquest país i continuar reforçant la dissuasió i la defensa de l’Aliança. Però abans d’aquesta cita va explicar que els ministres no únicament debatran la resposta immediata a aquesta crisi, sinó que també estudiaran la «necessitat de reajustar la nostra presència, la nostra dissuasió i la nostra postura de defensa», que portarà «una mica més de temps» perquè hauran d’avaluar diferents opcions. «Espero que els ministres, quan es reuneixin demà [avui], acordin encarregar als nostres comandaments militars que ens assessorin per fer adaptacions a més llarg termini», va avançar. Stoltenberg va demanar distingir entre la resposta immediata que l’OTAN ha iniciat davant la guerra a Ucraïna per donar seguretat als aliats –i que ja l’ha portat a desplegar desenes de milers de tropes més i incrementar el seu poder aeri i naval–, i l’ajust a més llarg termini de la postura militar, per a la qual «ens prendrem una mica més de temps abans d’adoptar decisions definitives». Va confiar que aquestes decisions arribin a la cimera de l’OTAN a finals de juny a Madrid. En concret, va apuntar al fet que els canvis en la postura de defensa aliada podrien incloure un «augment substancial» de les forces a la part oriental de l’Aliança, amb «més disponibilitat i amb més equips preposicionats». També examinaran la possibilitat d’«augmentar considerablement» els desplegaments aeris i navals, reforçar la defensa aèria i antimíssils integrada i les ciberdefenses i fer més exercicis i de més envergadura. Stoltenberg va expressar ahir així mateix la preocupació de l’Aliança perquè Rússia pugui orquestrar una operació «de falsa bandera» que inclogui la utilització d’armes químiques a Ucraïna, a la qual ha acusat prèviament d’acollir aquest tipus d’armament. «Això és només una altra mentida», va comentar. D’altra banda, es calcula que Rússia ja ha fet servir entre el 80% i el 90% de les tropes que va anar acumulant a la frontera amb Ucraïna les setmanes prèvies a la invasió, quan mantenia que es tractava només d’unes maniobres, a més de 10.000 txetxens i 16.000 sirians, a més de reclutes. Però s’ha trobat una resistència inesperada en un país de 45 milions d’habitants i més extens que França, que va començar a adquirir capacitats militars després de la invasió de Crimea. Això explicaria les baixes russes, que, segons diverses fonts, serien entorn dels 8.000 o 9.000 morts, els cadàvers dels quals serien en fosses comunes, abandonats als camps o haurien estat incinerats en crematoris mòbils.