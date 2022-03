El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va acceptar ahir que el seu país no entrarà a l’OTAN, però va insistir en la seva petició d’ajuda i va reclamar als aliats armes per defensar-se de la invasió de Rússia, les tropes de la qual continuen bombardejant ciutats ucraïneses i avançant lentament cap a Kíiv.

En un missatge per videoconferència a líders dels països nòrdics i bàltics convocats a Londres pel primer ministre britànic, Boris Johnson, Zelenski va expressar la seva frustració perquè, malgrat la seva presumpta política de «portes obertes», l’OTAN no hagi admès com a membre el seu país, fet que Ucraïna no té més remei que «acceptar», i va instar a buscar altres vies de col·laboració militar. Encara que l’OTAN és l’aliança de defensa «més forta del món», alguns dels seus membres «estan hipnotitzats per l’agressió russa», va manifestar el president ucraïnès, qui va lamentar que l’Aliança Atlàntica no apliqui una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna per prevenir els atacs russos i va assenyalar que les sancions internacionals aplicades fins ara «no són suficients», al mateix temps que va demanar un «embargament comercial» total a Rússia.

Rússia, per la seva banda, va anunciar que abandona el Consell d’Europa i que revoca el Conveni de Drets Humans, segons va informar el portaveu de la secretària general de l’organisme, Marija Pejcinovic. També el govern rus va anunciar la imposició de sancions contra el president dels Estats Units, Joe Biden, i el secretari d’Estat, Antony Blinken, a més de contra el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, segons va informar en un comunicat el Ministeri d’Exteriors rus. Les sancions inclouen la prohibició d’entrar a territori rus tant per a Biden com per als membres del seu Govern inclosos en la «llista negra».

D’altra banda, l’ambaixadora ucraïnesa als Estats Units, Oskana Markarova, va qualificar de «genocidi» la invasió russa del seu país i va demanar als aliats occidentals que enviïn «més armes» perquè els ciutadans puguin defensar-se. «Tenim evidències que estan atacant civils, nens, dones embarassades; és clarament un cas de genocidi. La raó d’aquests crims de guerra és espantar-nos i sotmetre’ns perquè ens rendim», va declarar en una roda de premsa al costat de l’arquebisbe de l’Església ucraïnesa catòlica de Filadèlfia, Borys Gudziak.

Mentrestant, la cadena estatunidenca Fox News va anunciar ahir la mort als afores de Kíiv del seu operador de càmera Pierre Zakrzewski, de 52 anys, durant la cobertura de la guerra d’Ucraïna, i on també va ser ferit el seu company, Benjamin Hall.

Amb Zakrzewski, ja hi ha confirmats almenys 4 periodistes morts al conflicte ucraïnès, segons va informar ahir la comissionada de Drets Humans del Parlament d’Ucraïna, Liudmyla Denisova, que va responsabilitzar a les tropes russes d’aquests successos.