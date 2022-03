L’Audiència de Barcelona ha absolt un informàtic per a qui la Fiscalia demanava prop de 120 anys de presó per fer xantatge a vint noies, algunes menors, per les xarxes socials per aconseguir imatges de contingut sexual, per les «irregularitats» detectades en la instrucció del cas.

En la seva sentència, a la qual ha tingut accés Efe, la secció setena de l’Audiència absol tant el suposat ciberassetjador, que es feia passar per una fotògrafa per captar les joves, com un client seu que, entre el novembre del 2014 i l’abril del 2019, va rebre material sexual de les víctimes, de vegades a canvi de diners.

L’absolució de tots dos processats obeeix a les irregularitats detectades en la instrucció del cas, iniciada en un jutjat de Manresa, que va acabar inhibint-se en favor d’un altre de Barcelona, la qual cosa ha portat el tribunal a anul·lar les declaracions dels investigats, cosa que va derivar en falta d’acusació vàlida.

La causa la va obrir el 14 de setembre del 2015 el Jutjat d’Instrucció número 6 de Manresa, però el mateix dia va acordar el seu arxiu provisional per la impossibilitat d’identificar l’autor dels fets i va encarregar als Mossos d’Esquadra que investiguessin el cas. Amb tot, afegeix la sentència, el jutjat va seguir practicant diligències per trobar els autors dels fets, «a l’esquena» de la Fiscalia, i va mantenir la causa sobreseguda fins i tot quan tenia plenament identificats els sospitosos, cosa que desposseïa la instrucció del cas de «cobertura legal». A més, el 29 de setembre del 2016, el jutjat va ordenar la seva detenció i l’entrada i escorcoll als seus domicilis, malgrat haver superat el termini màxim de sis mesos d’instrucció que estableix la llei per a les causes que no declarades complexes. Per al principal acusat, la Fiscalia demanava gairebé 120 anys de presó i més de 180.000 euros en indemnitzacions per a la víctimes, amb qui contactava a través de les xarxes socials mitjançant comptes falsos, fent-se passar per una fotògrafa professional que els oferia posar en sessions remunerades.

Amb el pretext de voler conèixer el seu físic per saber si «encaixaven en el perfil» que buscava, l’acusat convencia les víctimes perquè li enviessin unes primeres fotografies de contingut sensual i, amb aquest material, segons el ministeri públic, les coaccionava fins a obligar-les a enviar-li més fotografies i vídeos de caràcter pornogràfic.