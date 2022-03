L’ANC no es convertirà en un partit polític, però es planteja l’impuls d’una «llista cívica, independent de partits, per defensar la voluntat dels independentistes a les pròximes eleccions». Així es manifesta al full de ruta proposat pel Secretariat Nacional que l’entitat va presentar ahir als socis i que es portarà a votació del 22 al 23 de març, un cop votades les esmenes del territori. Per això apunten que caldrà determinar les eines necessàries per fer la llista i que sigui ratificada. El document està farcit de crítiques a formacions independentistes i institucions. «S’ha acabat que la manca de respecte a la voluntat dels electors els surti de franc», diu. L’entitat constata la «decepció amb partits i institucions», als quals acusa acusa d’haver-se «diluït en l’autonomisme».