Les UCI dels hospitals catalans han tornat a la situació de fa quatre mesos, quan es va iniciar la sisena onada de l’epidèmia, encara que els nous contagis de coronavirus es mantenen per sobre dels 3.000 diaris a Catalunya. Segons les dades actualitzades ahir pel departament de Salut, ahir hi havia 993 persones ingressades per covid als hospitals, 46 menys que dimarts, de les quals 124, vuit menys que la jornada anterior, estaven greus a les UCI, 86 d’elles intubades i 12 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix número de greus que hi havia el 23 de novembre. La velocitat de propagació del virus (Rt) va tornar a baixar lleugerament per quart dia consecutiu i es va situar en 0,92, una centèsima menys que dimarts. El risc de rebrot, que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va assoliir el 16 de gener el màxim des de l’inici de la pandèmia, amb 6.903 punts, tornava a decréixer ahir fins als 555 punts, deu menys que dimarts.