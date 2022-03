El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va rebaixar ahir el to, després de la seva crítica directa als suposats contactes de l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont amb Rússia, però JxCat, encara que valora les seves disculpes, segueix demanant la seva compareixença al Parlament per aclarir dubtes.

Dimarts, Rufián va desfermar una tempesta política entre socis del Govern, en donar credibilitat a les informacions sobre els suposats contactes del cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, a Rússia a la recerca de suports al procés: «Crec que són senyorets que es passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada, perquè així durant una estona es creien que eren James Bond», va denunciar. Ja a la nit, el Consell per la República, l’espai parainstitucional que lidera Puigdemont des de Bèlgica, va publicar un tuit en el que titllava d’«inacceptable que 10 hores després d’unes declaracions que es qualifiquen per si soles encara no hi hagués hagut una rectificació pública» i exigia «una disculpa immediata i inequívoca des d’ERC per la declaració insultant» de Rufián.

La direcció d’ERC, en realitat, va acordar amb Rufián que havia de desmarcar-se dels suposats vincles de l’entorn de Puigdemont amb Rússia, però no va pactar en cap cas les paraules i el to que va acabar utilitzant, segons van explicar a EFE fonts republicanes.

El to de les crítiques llançades per Rufián en roda de premsa a Madrid van generar incomoditat en la direcció republicana, que va optar per guardar silenci, sense desautoritzar-ho ni tampoc subscriure la seva declaració. El mutisme el va mantenir també ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una roda de premsa des de Stuttgart va refusar valorar aquesta polèmica.

Per intentar reconduir la crisi sense implicar-hi els alts comandaments d’ERC, va ser el mateix Rufián qui ahir va fer unes noves declaracions per demanar «disculpes» per si la seva «contundència va molestar segons qui», però va justificar la seva «vehemència» en què l’independentisme es juga la seva «credibilitat» i «de cap manera ha d’alinear-se» amb el govern de Vladímir Putin.

Fonts de JxCat consultades per Efe van dir «valorar les disculpes» de Rufián «per les formes» de la seva crítica, però la formació que presideix Puigdemont «manté la petició de compareixença» al Parlament del portaveu d’ERC al Congrés. «Volem que no quedi cap ombra de dubte sobre l’acció internacional de l’independentisme», indiquen des de JxCat.

El grup parlamentari de JxCat va registrar ahir mateix la petició de compareixença de Rufián davant la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament perquè informi «sobre les acusacions i difamacions que vinculen l’independentisme amb Rússia».

Mentrestant, Alay va negar a Rac1 haver demanat suport rus al procés i va instar ERC a desmarcar-se d’unes declaracions de Rufián que considera «molt injustes». Alay va lamentar que «algú que forma part del moviment independentista doni motiu a fer més verídica la fantasia que ha creat la Guàrdia Civil i suposo que també el CNI i algun jutge, sobre contactes que va haver-hi amb Rússia i altres països del món».

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va retreure ERC i JxCat les seves «baralles», que demostren que el Govern «no va», i els va receptar diàleg, especialment amb una comunitat educativa ara en vaga.