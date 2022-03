En el dia 21 de la guerra iniciada per Vladímir Putin al seu país, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es va adreçar per vídeo al Congrés dels Estats Units. En la intervenció, que arribava després de discursos similars al Parlament britànic i al canadenc, Zelenski va agrair l’«aclaparador suport» prestat fins ara per Washington i pels estatunidencs però també, apel·lant emocionalment a traumes propis com els atemptats del 11-S i l’atac a Pearl Harbor, els va instar a intensificar les accions. També va mostrar un vídeo que va provocar moments de sonora emoció a l’auditori. Les imatges mostraven en tota la seva cruesa com els horrors de la guerra han transformat la vida a Ucraïna, combinant les imatges del país fa tres setmanes amb les de bombardejos, civils morts, nens ferits, avis fugint, cadàvers en fosses i refugiats.

Les imatges mostraven en tota la seva cruesa com els horrors de la guerra han sacsejat i transformat la vida a Ucraïna, combinant les imatges del pròsper país fa tres setmanes amb les de bombardejos, civils morts, nens ferits, avis fugint, cadàvers llançats a fosses... El vídeo, al qual cadenes com CNN han afegit sobre la marxa avisos advertint sobre la duresa del contingut, s'ha tancat amb lletres blanques sobre un fons negre que replicava la crida que també havia fet de paraula: «tanquin el cel sobre Ucraïna». «Els insto a fer més» A banda de les imatges, Zelenski va demanar ajuda internacional. «Els necessitem ara, els insto a fer més», va dir el líder ucraïnès durant el seu discurs, que va renovar la seva crida a establir una zona d'exclusió aèria sobre Ucraïna però, conscient de la falta de suport a aquesta mesura tant a la Casa Blanca com a les dues càmeres, va sol·licitar també més ajuda militar i més sancions a Rússia. Tots els congressistes reunits en un auditori del Congrés per seguir la transmissió van rebre Zelenski amb una ovació posats dempeus. Disset minuts més tard el van acomiadar igual. I entre els dos aplaudiments van escoltar paraules que Zelenski havia preparat molt específicament per als estatunidencs. Va parlar, per exemple, de la Muntanya Rushmore i dels ideals dels quatre presidents esculpits allà per assegurar que «Rússia ha començat una brutal ofensiva contra els nostres valors, valors humans bàsics». I va comparar els bombardejos que Ucraïna està sofrint des de fa tres setmanes amb els atacs a Pearl Harbor o els atemptats de l'11-S. «Ara nosaltres vivim això cada nit, durant les tres últimes setmanes, en totes les grans ciutats», va dir. «Rússia ha tornat el cel ucraïnès en una font de mort per a milers de persones». Referents als EUA Martin Luther King també va entrar en l'oratòria de Zelenski, que va transformar les paraules del més famós discurs del líder dels drets civils, «tinc un somni», per dir: «tinc una necessitat. Necessito protegir els nostres cels». I va ser llavors quan va renovar la seva crida a la zona d'exclusió aèria. «És massa demanar?», va plantejar en una certa forma retòricament, perquè ell mateix va donar la resposta, urgint els EUA a oferir més equipament militar. «Saben quin tipus de sistemes de defensa necessitem», va dir Zelenski, esmentant concretament els míssils terra aire S-300 «i altres similars» i avions de combat. «Saben quant depèn al camp de batalla de la capacitat d'usar aviació potent i forta per protegir la nostra gent, la nostra llibertat, la nostra terra», va declarar. « Quatre hores després de la seva intervenció, el president estatunidenc, Joe Biden, va comparèixer a la Casa Blanca per anunciar i signar un paquet d'ajudes que suma 800 milions de dòlars a l'assistència a Ucraïna. El demòcrata va aplaudir el discurs de Zelenski, que va qualificar de «significatiu» i «convincent», però va quedar lluny de satisfer les demandes del president ucraïnès i no va fer cap esment de la zona d'exclusió aèria o de l'enviament d'avions de combat. El president d'Ucraïna va fer també una crítica velada a la falta d'efectivitat per a frenar aquesta guerra d'organismes com l'ONU i va assegurar que fan falta "noves institucions, noves aliances". Concretament, va proposar la creació d'una nova associació, que ha dit que s'anomenaria U24 for Peace. Zelenski va dir que seria «una unió de països responsables que tenen la força i la consciència per detenir el conflicte immediatament, donar tota l'assistència necessària en 24 hores, si és necessari fins i tot armes, sancions, ajuda humanitària, suport polítiques, finançament...»