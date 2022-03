Milers de professors (10.000 segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons els sindicats) es van manifestar al centre de Barcelona, per demanar de nou la dimissió del conseller d’Educació, davant l’exigència el president, Pere Aragonès, va reiterar la seva confiança en Josep Gonzàlez-Cambray.

En el tercer dels cinc dies de vaga convocats de forma unitària pels sindicats docents, els professors es van concentrar al matí a la plaça Universitat per iniciar un recorregut, darrere d’una pancarta amb el lema «¡Prou d’imposicions!, Prou de retallades! Per una educació pública i de qualitat». La marxa es va acabar a la plaça Sant Jaume, davant del palau de la Generalitat, on van demanar reunir-se amb algun alt càrrec del Govern català.

Finalment, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, va rebre els representants sindicals del comitè de vaga, que li van lliurar una carta dirigida al president de la Generalitat. Ala carta, els professors exposen les raons de les mobilitzacions i afirmen que, de manera unitària, rebutgen «l’actitud de menyspreu» que atribueixen al conseller d’Educació i pel que consideren «una actitud impositiva i autoritària en desatendre i negligir la negociació real amb els representants sindicals per una tornada de les condicions laborals» que asseguren merèixer.

Davant el que consideren un situació de «bloqueig», insten el president de la Generalitat a liderar «el diàleg i a convocar al comitè de vaga i iniciar la negociació». Com a resposta, el president de la Generalitat va reafirmar des d’Alemanya, on que està de visita, la seva «confiança» en el conseller atès que és «la persona més indicada per negociar amb els sindicats educatius».

Després de la reunió amb Núria Cuenca, els representants sindicals van afirmar de nou que se senten «menyspreats» i van demanar als assistents «seguir manifestant-se els propers dies 29 i 30 de març», que, després de l’aturada dels dies 15, 16 i 17 de març, són els últims dies de vaga convocats pels sindicats.

El conseller va afirmar ahir que no pensa dimitir i va instar els sindicats a negociar a les taules sectorials, al que el membre de la Intersindical Bernat Pèlach va replicar: «Volem solucions a les taules sectorials» i va demanar a la conselleria que hi acudeixi «amb propostes».

Per la seva banda, la secretària de la Federació d’Educació de CCOO, Teresa Esperabé, va recordar que al ple del Consell Escolar de Catalunya del 21 de febrer el conseller va dir que, «si sortia molta gent a manifestar-se, es replantejaria les reivindicacions sindicals», per la qual cosa el va instar a complir la promesa.

Durant tot el recorregut, els manifestants, alguns d’ells acompanyats pels fills, van corejar, com en les protestes anteriors, consignes com «Cambray, cessament, cessament, cessament» o «Cambray dimissió» .

Els sindicats van convocar cinc dies de vaga i protestes per al mes de març després de l’anunci, «sense consultar-ho amb els sindicats», de la modificació del calendari escolar que avança una setmana l’inici de curs 2023-24 per exigir la seva retirada i una negociació partint des de zero.

A aquesta demanda en van sumar d’altres, com millores laborals i educatives després de 10 anys de retallades i 2 anys de pandèmia, a més de la retirada de la modificació curricular, atès que «es va dissenyar sense comptar amb les aportacions dels professors».