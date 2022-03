El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha advertit que els casos de la grip estan pujant «de manera vertical» a Catalunya i ha informat que aquesta malaltia ja es troba en fase epidèmica. Argimon va indicar que habitualment els casos de la grip no incrementaven d’aquesta manera i va admetre que els preocupa que l’epidèmia coincideixi amb la pandèmia de la covid-19 per la pressió assistencial al sistema sanitari. Amb tot, el conseller manté la voluntat de retirar de forma gradual les mascaretes a les aules i va explicar que tornaran a portar aquesta proposta al Consell Interterritorial de la setmana que ve. «Les mascaretes prevenen de la grip, però ara també és un símbol de la covid i crec que l’hem d’anar normalitzant», va defensar.

Els contagis de grip estan començant a pujar «de manera important» a Catalunya, una situació que no s’havia produït en els dos últims anys per la covid, va dir Argimon en una atenció als mitjans de comunicació ahir. Les mesures i restriccions arran de la covid i l’anomenat «efecte nínxol» –quan l’entrada d’un virus predominant desplaça els altres– expliquen que la grip i altres malalties hagin tingut incidències molt baixes en els últims mesos.

Argimon va advertir que no es pot «menystenir» la grip perquè pot afectar de forma greu persones en una situació de salut fràgil i perquè genera molta pressió sobre el sistema sanitari. De fet, va recalcar, per aquest motiu no ha estat mai partidari del concepte de gripalització de la covid-19. Tot i aquesta situació, Argimon continua apostant per iniciar la retirada de les mascaretes dels interiors i començar per les aules dels alumnes més petits. «Crec que hem d’anar normalitzant la covid i, si les coses no anessin bé, podríem fer una passa enrere i tornar a demanar la mesura», va argumentar.

Salut demana la retirada gradual de les mascaretes de les aules des de fa setmanes i ho ha portat al Consell Interterritorial –òrgan del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes- diversos cops, però la mesura no troba consens entre les diverses administracions i cal aplicar-la a escala estatal via decret. Salut té la intenció d’insistir-hi en la propera reunió de la Interterritorial, prevista per a la setmana que ve.

Sobre l’òmicron sigil·losa -la subvariant BA.2-, el titular de Salut va indicar que causa el 55% dels contagis a Catalunya, segons l’última actualització. De moment, Salut no està observant que aquesta nova subvariant tingui més repercussió assistencial però va advertir que les dades actuals sobre la seva afectació no són concloents i que cal continuar monitoritzant la situació en les properes setmanes.