Els tractaments de radioteràpia han disminuït globalment un 7% per la pandèmia, segons indica un estudi promogut per l’Associació Contra el Càncer, la Fundació d’Oncologia Radioteràpica i el Pla director d’Oncologia de Catalunya. L’estudi estableix que la davallada s’associa a l’ocupació de la majoria de quiròfans i UCI per a pacients greus amb covid i l’impediment de fer les cirurgies previstes per tractar tumors amb la derivació a tractaments de radioteràpia externa. Segons els resultats obtinguts, els tractaments que més s’han deixat de fer són: mama (9%), ginecologia (5%), cap i coll (4%) i pulmó (3,9%). Per contra, en els de pròstata i al sistema nerviós han augmentat un 11% i un 3%, respectivament.

Per a l’estudi s’ha comparat el període precovid, de març a desembre del 2019, amb el període de març a desembre del 2020. Tot i la reducció global, l’estudi apunta que la resposta i adaptació sanitària en oncologia radioteràpica va ser ràpida i eficient.