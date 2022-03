El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet seu l’argumentari de Vox sobre la «violència intrafamiliar» que la formació d’ultradreta utilitza per esquivar el concepte de «violència masclista». En roda de premsa ahir com a president de la Xunta, Feijóo va recordar el cas de violència vicària de David Oubel, que el 2015 va assassinar els seus dos fills per fer mal a la seva parella. Al seu entendre, si «per un problema amb la seva parella» un pare mata els fills, «això no és violència masclista», sinó «violència intrafamiliar».

Feijóo apuntala d’aquesta manera el nou discurs del PP, que s’ha alineat amb Vox fruit de l’acord de govern de Castella i Lleó que estableix que s’aprovarà una llei contra la «violència intrafamiliar» que «actualitzarà» la Llei contra la violència masclista que està en vigor en la comunitat. Ho va fer en resposta a una pregunta sobre les manifestacions del conseller andalús de Sanitat, Jesús Aguirre, que d’acord amb la nova línia ja havia apuntat que el terme «violència intrafamiliar» s’ajusta més que el de «violència masclista» a la «realitat de la societat». Segons Feijóo, aquesta violència «intrafamiliar» no amaga el fet que existeix una «violència masclista», i per tant un concepte i un altre són «perfectament compatibles». «Estem parlant de dues coses diferents, dues coses que existeixen».