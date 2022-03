Les tropes russes es van centrar ahir en el flanc est en la seva ofensiva militar a Ucraïna, particularment a la regió de Khàrkiv, mentre no aparten de l’objectiu l’assetjada Mariúpol i envien reforços des de les seves bases en altres països i Sibèria, segons fonts d’intel·ligència occidentals. «L’avanç d’avui [per ahir] ha estat de 10 quilòmetres», va assenyalar en una compareixença el portaveu del Ministeri de Defensa, Ígor Konashénkov, qui va assegurar que les forces russes van prendre el control de Novamayorske i Prechistovka, a l’est ucraïnès.

El Ministeri de Defensa de Rússia no va esmentar en el seu últim informe militar la regió de Khàrkiv, on ahir van morir a Merefa almenys 21 persones i 25 més van resultar ferides en un atac amb artilleria pesant, segons l’Oficina de la Fiscalia regional. D’acord amb el parlament ucraïnès, a més estava en flames el «major mercat d’Europa» a Khàrkiv, i a Derhachi van morir almenys sis persones en un altre atac, segons l’alcalde, Vyacheslav Zadorenko. Mariúpol, ciutat de gairebé 450.000 habitants a la vora del d’Azov, està patint un bloqueig des de fa 16 dies, i hi ha en el seu entorn entre 12.000 i 14.000 soldats russos, segons el diputat Sergiy Taruta.

L’alcaldia de Mariúpol, urbs clau per al corredor terrestre que, segons Kíiv, Rússia vol construir des del Donbass a l’annexionada península de Crimea, va indicar en el seu compte de Telegram que més de 350.000 residents continuen en una situació crítica en refugis, ja que «entre 50 i 100 bombes cauen cada dia sobre la ciutat». Segons el consistori, aproximadament el 80% del parc d’habitatges de la ciutat ha quedat destruït.

Malgrat això, en els últims dos dies, els residents de Mariúpol van començar a abandonar la ciutat en transport privat cap a Berdiansk i després a Zaporija. En total, uns 6.500 cotxes van escapar del setge, segons l’alcaldia, la qual cosa suma unes 30.000 persones.

La resistència ucraïnesa davant l’«operació militar especial» de Rússia va segons al pla establert, diu el Kremlin, però registra pocs avanços, segons Kíiv i Occident, la qual cosa obligaria Moscou a reforçar als seus soldats a Ucraïna i a reemplaçar els morts, segons el Ministeri britànic de Defensa. «Rússia està redistribuint forces des de llocs tan llunyans com el seu Districte Militar Oriental (Sibèria), la Flota del Pacífic i Armènia. També cerca cada vegada més explotar fonts irregulars, com companyies militars privades, mercenaris sirians i d’altres», afirma Londres. També ho faria des del territori separatista georgià d’Ossètia del Sud, reconegut pel Kremlin, segons va dir al seu compte de Telegram Eduard Kokoiti, expresident d’aquesta república. «El nostre nois se’n van a Ucraïna per aixafar els nazis que terroritzen el seu poble. Estan fortament motivats. He parlat amb molts d’ells. Es venjaran dels nostres germans», va escriure.

D’acord amb la Direcció Principal d’Intel·ligència del Ministeri de Defensa d’Ucraïna, el passat dia 15 aproximadament 150 mercenaris sirians van ser enviats a Rússia per participar en l’anomenada «operació militar especial».

Mentrestant, continuen els esforços internacionals per un alto el foc a Ucraïna, encara que Moscou va rebutjar ahir complir la mesura cautelar dictada per la Cort Internacional de Justícia (CIJ), que li exigeix suspendre immediatament l’operació militar. Això quan els ucraïnesos que han fugit del seu país ja pugen a 3,16 milions, segons l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR).

Mediació turca

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va parlar ahir de nou amb el líder rus, Vladímir Putin, a qui va convidar a Ankara o Istanbul per reunir-se en persona amb el líder ucraïnès, Volodímir Zelenski, a fi d’aconseguir un cessament al foc. El ministre d’Exteriors, Mevlut Cavusoglu, al seu torn es va reunir a Lviv amb el seu homòleg ucraïnès, Dmitro Kuleba, qui va advertir que l’esborrany de l’acord per aturar la campanya russa només reflecteix fins ara les demandes de Moscou i va demanar que Turquia sigui entre els països garants d’un eventual pacte.

El Kremlin al seu torn va qualificar d’«incorrecta» en general la informació del pla de pau de 15 punts que negociaria Rússia amb Ucraïna per a un alto el foc, la retirades de les tropes i un estatus de neutralitat de Kíiv respecte a l’OTAN, a més del reconeixement del Donbass i de Crimea com a part de Rússia. El portaveu presidencial, Dmitri Peskov, va afirmar que «el treball continua», mentre l’assessor de l’Oficina del President d’Ucraïna, Mykhailo Podolyak, va escriure al seu compte de Twitter aquest dijous que «les negociacions són complicades» i «les postures de les parts diferents». «Per a nosaltres hi ha qüestions fonamentals inviolables», va afegir. A Moscou, la portaveu d’Exteriors, Maria Zakhàrova , va cridar Kíiv a pensar en el destí del país i de la seva gent i «prendre les decisions corresponents».